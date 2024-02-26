В люберецкой ветклинике обнаружили бешенство

В Люберцах ввели карантин по бешенству

0:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Карантин по бешенству животных ввели в подмосковных Люберцах, соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Фото: ellsworth.af.mil by Anthony Sanchelli is licensed under Public Domain

Судя по всему, очагом заболевания является ветеринарная клиника по улице Комсомольской. Жители дома пробудут на карантине около 6 месяцев.

На время карантина запрещены ярмарки и выставки, связанные с перемещением животных, ввоз восприимчивых животных, а также их отлов. Карантин будет действовать до тех пор, пока губернатор области не издаст постановление о его отмене.