"Приводят к воспалению сосудов": названы продукты, которые нужно убрать из рациона

Россиянам назвали повседневные продукты, которые необходимо исключить из рациона

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Всем известно, что одним из наиболее вредных продуктов является сахар. Поэтому рекомендуется избегать потребления продуктов, содержащих избыточное количество этого компонента, особенно при наличии хронических заболеваний сосудов, так как это может только ухудшить состояние здоровья. Это заявление сделала доктор общей практики Мария Беляева.

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Она также подчеркнула, что опасными для сосудов являются продукты, содержащие искусственные трансжиры, такие как маргарин, рафинированные и растительные масла. Также следует избегать употребления блюд, готовимых во фритюре, и не употреблять полуфабрикаты, фастфуд, попкорн и шоколад.

По мнению доктора, красное и обработанное мясо также оказывает вредное воздействие на здоровье сосудов, и рекомендуется сократить потребление яиц. Также желательно исключить из рациона чипсы и другие продукты с избыточным содержанием соли, так как это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.