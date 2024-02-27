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"Приводят к воспалению сосудов": названы продукты, которые нужно убрать из рациона

Россиянам назвали повседневные продукты, которые необходимо исключить из рациона

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Здоровье

Всем известно, что одним из наиболее вредных продуктов является сахар. Поэтому рекомендуется избегать потребления продуктов, содержащих избыточное количество этого компонента, особенно при наличии хронических заболеваний сосудов, так как это может только ухудшить состояние здоровья. Это заявление сделала доктор общей практики Мария Беляева.

Россиянам назвали повседневные продукты, которые необходимо исключить из рациона
Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Она также подчеркнула, что опасными для сосудов являются продукты, содержащие искусственные трансжиры, такие как маргарин, рафинированные и растительные масла. Также следует избегать употребления блюд, готовимых во фритюре, и не употреблять полуфабрикаты, фастфуд, попкорн и шоколад.

По мнению доктора, красное и обработанное мясо также оказывает вредное воздействие на здоровье сосудов, и рекомендуется сократить потребление яиц. Также желательно исключить из рациона чипсы и другие продукты с избыточным содержанием соли, так как это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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