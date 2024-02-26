Веская причина, почему ни в коем случае нельзя есть яблоки на ночь!

Почему перед сном нельзя есть яблоки

0:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Несмотря на распространенное мнение, яблоко не является оптимальным перекусом перед сном.

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Вот почему употребление яблок вечером может быть не самой лучшей идеей.

Есть не рекомендуется, потому что в это время дня чувствительность к инсулину снижается. Кроме того, вечером уменьшается активность поджелудочной железы и печени.

Съедание яблок, богатых клетчаткой, перед сном может привести к проблемам с пищеварением, предупреждают специалисты по питанию.

Это может вызвать болевые ощущения и вздутие живота.

Если желание поесть яблоко вечером обусловлено скучной или бездельнической обстановкой, а не голодом, лучше воздержаться от такого перекуса.