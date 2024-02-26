Веская причина, почему ни в коем случае нельзя есть яблоки на ночь!

Несмотря на распространенное мнение, яблоко не является оптимальным перекусом перед сном.
Вот почему употребление яблок вечером может быть не самой лучшей идеей.
Есть не рекомендуется, потому что в это время дня чувствительность к инсулину снижается. Кроме того, вечером уменьшается активность поджелудочной железы и печени.
Съедание яблок, богатых клетчаткой, перед сном может привести к проблемам с пищеварением, предупреждают специалисты по питанию.
Это может вызвать болевые ощущения и вздутие живота.
Если желание поесть яблоко вечером обусловлено скучной или бездельнической обстановкой, а не голодом, лучше воздержаться от такого перекуса.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.