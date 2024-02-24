Врачи раскрыли причины красной, оранжевой и розовой мочи

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Daily Mail: красную мочь вызывает не только кровотечение

1:08
Здоровье

Врачи рассказали, что из-за определенных заболеваний и лекарственных средств моча может окрашиваться в разные цвета, пишет Daily Mail.

Daily Mail: красную мочь вызывает не только кровотечение
Фото: flickr. com by Klearchos Kapoutsis is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Чаще всего розовая и красная моча возникает из-за заболеваний мочевыделительной системы, кровотечения, камней в почках и кист. К кровотечению могут привести препараты для разжижения крови, для лечения туберкулеза. Есть и продукты, окрашивающие мочу в подобные цвета. Это свекла, ревень, ежевика.

Моча может стать оранжевой из-за применения витаминов В12, А и лекарства феназопиридина. Из продуктов сделать мочу оранжевой может морковь и апельсин. Что касается заболеваний, то окрасить в такой цвет мочу могут проблемы с печенью и обезвоживание.

При использовании антидепрессантов и препаратов от изжоги иногда моча становится зеленовато-голубого цвета. Потемнение выделений может быть связано с чрезмерным употреблением фасоли, ревеня, а также лекарствами от малярии, запоров, эпилепсии, внутренним кровотечением, блокировкой желчных протоков и чрезмерными физическими нагрузками.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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