Врачи раскрыли причины красной, оранжевой и розовой мочи

Врачи рассказали, что из-за определенных заболеваний и лекарственных средств моча может окрашиваться в разные цвета, пишет Daily Mail.
Чаще всего розовая и красная моча возникает из-за заболеваний мочевыделительной системы, кровотечения, камней в почках и кист. К кровотечению могут привести препараты для разжижения крови, для лечения туберкулеза. Есть и продукты, окрашивающие мочу в подобные цвета. Это свекла, ревень, ежевика.
Моча может стать оранжевой из-за применения витаминов В12, А и лекарства феназопиридина. Из продуктов сделать мочу оранжевой может морковь и апельсин. Что касается заболеваний, то окрасить в такой цвет мочу могут проблемы с печенью и обезвоживание.
При использовании антидепрессантов и препаратов от изжоги иногда моча становится зеленовато-голубого цвета. Потемнение выделений может быть связано с чрезмерным употреблением фасоли, ревеня, а также лекарствами от малярии, запоров, эпилепсии, внутренним кровотечением, блокировкой желчных протоков и чрезмерными физическими нагрузками.
Астры, флоксы и ещё ряд растений подойдёт для занятых дачников.