Преодолеваем гипертонию: это несколько секретов здорового питания для здорового сердца и сосудов

Кардиолог Утин рассказал, что избавиться от гипертонии помогут продукты с огорода

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В наше время каждый третий человек старше 40-45 лет и почти все после 60 страдают от гипертонии, что является хроническим повышением артериального давления. Даже при показателях 120/80 рекомендуется принимать меры для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: hear.org by Midway Atoll is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Кардиолог Алексей Утин советует сначала сосредоточиться на изменении образа жизни. Это включает в себя радикальное снижение веса, увеличение физической активности и ограничение потребления соленых продуктов.

Соблюдение этих условий может помочь снизить давление до нормы. Однако многие интересуются, какие продукты можно добавить в рацион для борьбы с гипертонией. Исследования подтверждают, что для людей с повышенным давлением полезны продукты, богатые калием, такие как бананы, абрикосы, курага, листовая зелень и белокочанная капуста.

Также исследования показывают, что замена обычной соли на соль, обогащенную калием, может помочь в профилактике гипертонии. Однако важно помнить, что людям, принимающим препараты, задерживающие калий в организме, следует проконсультироваться с врачом перед добавлением дополнительных источников калия в рацион.

Флавоноиды, содержащиеся в ягодах, таких как смородина, черника, брусника, малина, клюква и облепиха, также благоприятно воздействуют на состояние сосудов и помогают нормализовать давление. Ягоды можно употреблять как свежими, так и замороженными.

Клетчатка, богатая пищевыми волокнами, также играет важную роль в поддержании здоровья сосудов и снижении давления. Основные источники клетчатки — овощи и фрукты. Поэтому разнообразное и сбалансированное питание на основе натуральных продуктов из собственного огорода может быть надежным союзником в борьбе с гипертонией.