Кофеманам лучше перейти на зелёный чай и какао

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов предупредил о вреде постоянного употребления кофе и посоветовал употреблять его не регулярно, заменяя в рационе зелёным чаем и какао.

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France