Кофеманам лучше перейти на зелёный чай и какао

Зелёный чай и какао могут заменить кофе

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов предупредил о вреде постоянного употребления кофе и посоветовал употреблять его не регулярно, заменяя в рационе зелёным чаем и какао.

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Постоянное потребление кофе может привести к превышению содержания кофеина, что может привести к аритмии, тахикардии, нарушениям сна и повышенной нервозности. В то время как необходимая доза кофеина и таурина содержится в зелёном чае и какао, которые и по вкусовым качествам не уступают кофе.

В целом, правильнее всего сочетать все вышеуказанные напитки, а также чёрный чай, чередовать их потребление и соблюдать необходимую меру, не вырабатывая чрезмерной привязанности к какому-либо напитку.