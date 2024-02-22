Улучшайте кофе с умом: несколько специй, которые не только добавят вкус, но и позаботятся о вашем здоровье

Врач Вараева назвала семь специй, усиливающих пользу кофе

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Добавление разнообразных специй в кофе не только обогащает его вкус, но также приносит пользу здоровью, считает эндокринолог Юргита Вараева.

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Например, корица, кардамон, гвоздика и мускатный орех содержат в себе биологически активные соединения и антиоксиданты. Корица, к примеру, известна своей способностью помочь снизить вес и улучшить чувствительность к инсулину.

Острый перец способствует улучшению кровообращения и пищеварения, однако его следует употреблять с осторожностью. Цедра лимона и апельсина богата витаминами и минералами, но, по мнению Вараевой, их добавление в кофе не приносит большой пользы из-за высокой температуры.

Имбирь также содержит множество биологически активных веществ, однако лучше всего добавлять свежий кусочек корня. Сам по себе кофе полезен, если употреблять его в умеренных количествах. Врач предупреждает, что кофейные напитки с добавками могут быть высококалорийными.

Для людей с проблемами артериального давления рекомендуется выбирать декофеинированные сорта кофе.