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Улучшайте кофе с умом: несколько специй, которые не только добавят вкус, но и позаботятся о вашем здоровье

Врач Вараева назвала семь специй, усиливающих пользу кофе

1:06
Здоровье

Добавление разнообразных специй в кофе не только обогащает его вкус, но также приносит пользу здоровью, считает эндокринолог Юргита Вараева.

Врач Вараева назвала семь специй, усиливающих пользу кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Sofiya Levchenko sofelini is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Например, корица, кардамон, гвоздика и мускатный орех содержат в себе биологически активные соединения и антиоксиданты. Корица, к примеру, известна своей способностью помочь снизить вес и улучшить чувствительность к инсулину.

Острый перец способствует улучшению кровообращения и пищеварения, однако его следует употреблять с осторожностью. Цедра лимона и апельсина богата витаминами и минералами, но, по мнению Вараевой, их добавление в кофе не приносит большой пользы из-за высокой температуры.

Имбирь также содержит множество биологически активных веществ, однако лучше всего добавлять свежий кусочек корня. Сам по себе кофе полезен, если употреблять его в умеренных количествах. Врач предупреждает, что кофейные напитки с добавками могут быть высококалорийными.

Для людей с проблемами артериального давления рекомендуется выбирать декофеинированные сорта кофе.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Тимофеева Галина
Владеет современными знаниями, опытом работы в клинической эндокринологии
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Специализируется на обследовании и лечении пациентов с сахарным диабетом
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