Улучшайте кофе с умом: несколько специй, которые не только добавят вкус, но и позаботятся о вашем здоровье

Добавление разнообразных специй в кофе не только обогащает его вкус, но также приносит пользу здоровью, считает эндокринолог Юргита Вараева.
Например, корица, кардамон, гвоздика и мускатный орех содержат в себе биологически активные соединения и антиоксиданты. Корица, к примеру, известна своей способностью помочь снизить вес и улучшить чувствительность к инсулину.
Острый перец способствует улучшению кровообращения и пищеварения, однако его следует употреблять с осторожностью. Цедра лимона и апельсина богата витаминами и минералами, но, по мнению Вараевой, их добавление в кофе не приносит большой пользы из-за высокой температуры.
Имбирь также содержит множество биологически активных веществ, однако лучше всего добавлять свежий кусочек корня. Сам по себе кофе полезен, если употреблять его в умеренных количествах. Врач предупреждает, что кофейные напитки с добавками могут быть высококалорийными.
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