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Пищевая аллергия: сильные и слабые аллергены, важные меры предосторожности

Терапевт Якушкина заявила, что молоко является самым сильным аллергеном

3:47
Здоровье

Пищевая аллергия чаще всего начинается в раннем детстве и, как правило, сохраняется на протяжении всей жизни. О сильно аллергенных продуктах рассказала врач-терапевт высшей категории из клиники "СМ-Клиника" Светлана Якушкина.

Терапевт Якушкина заявила, что молоко является самым сильным аллергеном
Фото: commons.wikimedia.org by Daniele Pellati is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"У людей, страдающих от пищевой аллергии, при контакте с аллергеном организм начинает производить антитела, что приводит к различным симптомам, таким как рвота, крапивница, головокружение, кашель, отек горла, нарушение дыхания, а также возможен приступ астмы и другие проявления.

Наиболее опасным считается анафилактический шок, сопровождающийся снижением давления и потерей сознания. Отсутствие своевременной медицинской помощи может привести к фатальным последствиям", — предупредила Якушкина.

По ее словам, любой продукт может стать аллергеном, однако не у всех людей возникает аллергическая реакция. Это зависит от степени аллергенности продукта, состояния иммунной системы и генетических факторов. Кроме того, термическая обработка некоторых продуктов может снижать их аллергенность.

Как отметила врач, все продукты, вызывающие аллергию, можно условно разделить на три категории: высокой, средней и низкой степени аллергенности.

"Наиболее сильные аллергены включают коровье молоко и молочные продукты, содержащие около 20 белков, а также рыбу и морепродукты (при этом пресноводная рыба менее аллергенна, чем морская). Следует отметить, что термическая обработка морепродуктов не влияет на их аллергенность.

Яйца, преимущественно белок, а в редких случаях — желток, также относятся к сильным аллергенам. Меньшей степени аллергенности обладают перепелиные яйца. Для снижения риска аллергических реакций рекомендуется варить яйца в течение примерно полутора часов", — рассказала специалист.

Она также отметила, что некоторые вакцины содержат куриный белок, поэтому в случае аллергии на белок необходимо предупредить врача перед вакцинацией.

"К сильным аллергенам также относятся орехи (особенно арахис, содержащий около 30 белков-аллергенов, а также грецкий, кешью и фундук), грибы, мед, куриное мясо, цитрусовые фрукты (в особенности апельсины, лимоны, мандарины и ананасы), виноград, гранат, тропические фрукты, красные ягоды, включая клубнику, землянику и малину, овощи желтого и красного цвета (морковь, помидоры, свекла), шоколад, кофе и какао, зерновые продукты, особенно пшеница и рожь (глютен является аллергеном)", — добавила Якушкина.

Врач подчеркнула, что при аллергии на злаковые следует исключить из рациона продукты и блюда, содержащие глютен (такие как макароны, блины, выпечка и каши).

По ее мнению, для выявления аллергии на определенный продукт следует обратиться к аллергологу-иммунологу и сдать соответствующие анализы.

"Что касается профилактики развития пищевой аллергии, то ее следует начинать еще в период беременности, когда женщина должна придерживаться гипоаллергенной диеты до завершения периода лактации и продолжать кормить грудью как можно дольше", — пояснила врач.

Она отметила, что если у женщины недостаточно грудного молока, то для кормления ребенка рекомендуется использовать смеси на основе гидролизатов белка, которые помогают избежать контакта с коровьим молоком.

"При введении прикорма следует всегда помнить о возможной аллергической реакции и избегать введения высокоаллергенных продуктов в первые годы жизни ребенка. Их следует вводить постепенно, соблюдая меру, чтобы снизить риск развития аллергии", — подчеркнула специалист.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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