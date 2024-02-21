После орального секса с проституткой 40-летний японец заболел сифилисом горла

Необычный клинический случай в Японии: сифилис проявился как тонзиллит

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Необычный клинический случай сифилиса описали медики больницы префектуры Хиросима в журнале BMJ Case Reports. Недуг проявился как тонзиллит.

Фото: Pinterest

40-летний больной обратился с жалобами на температуру, боль в горле и увеличение лимфатических узлов справа на шее в течение одного месяца. Осмотр показал гнойное воспаление правой миндалины. Клинически всё это выглядело как острый стрептококковый тонзиллит, но экспресс-тест был отрицательным.

Японские эскулапы обследовали пациента целиком, включая половые органы, ничего не нашли, но назначили анализы на реагин плазмы и антитела к бледной трепонеме. Окрашивание по Граму дало однозначный результат: первичный сифилис.

Пристрастный сбор анамнеза позволил выяснить, что за два месяца до появления первых симптомов больной имел незащищённый оральный контакт с секс-работницей.

Бедолагу исцелили пенициллином. За три месяца лечения инфекция в его крови перестала определяться.