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После орального секса с проституткой 40-летний японец заболел сифилисом горла

Необычный клинический случай в Японии: сифилис проявился как тонзиллит

1:03
Здоровье » Здоровье и профилактика

Необычный клинический случай сифилиса описали медики больницы префектуры Хиросима в журнале BMJ Case Reports. Недуг проявился как тонзиллит.

Необычный клинический случай в Японии: сифилис проявился как тонзиллит
Фото: Pinterest

40-летний больной обратился с жалобами на температуру, боль в горле и увеличение лимфатических узлов справа на шее в течение одного месяца. Осмотр показал гнойное воспаление правой миндалины. Клинически всё это выглядело как острый стрептококковый тонзиллит, но экспресс-тест был отрицательным.

Японские эскулапы обследовали пациента целиком, включая половые органы, ничего не нашли, но назначили анализы на реагин плазмы и антитела к бледной трепонеме. Окрашивание по Граму дало однозначный результат: первичный сифилис.

Пристрастный сбор анамнеза позволил выяснить, что за два месяца до появления первых симптомов больной имел незащищённый оральный контакт с секс-работницей.

Бедолагу исцелили пенициллином. За три месяца лечения инфекция в его крови перестала определяться.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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