Распространённое явление: с каким недугом постоянно сталкиваются пожилые люди?

Врач Наталья Ховасова, кандидат медицинских наук, специалист по гериатрии и терапии, а также доцент кафедры болезней старения в Российском геронтологическом научно-клиническом центре РНИМУ имени Н. И. Пирогова, поделилась данными о высокой распространенности анемии среди людей старше 60 лет.
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По её словам, около 24% данной возрастной группы страдают этим состоянием, что представляет серьезную угрозу для их здоровья, в том числе для когнитивных функций.
Она предупредила о том, что уменьшение уровня гемоглобина часто связано с падениями и переломами у пожилых пациентов. Это может ограничить возможность проведения хирургических вмешательств или значительно повысить риск операций.
Ховасова также отметила, что у пожилых чаще всего встречается железодефицитная анемия, затем — анемия хронических заболеваний, а реже — анемия из-за дефицита витамина В12.
Она подчеркнула, что любая форма анемии может быть обнаружена с помощью общего анализа крови и успешно лечится при своевременном выявлении.
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как различные виды анемий, острые лейкозы, миелодиспластический синдром, хронические миелопролиферативные заболевания, множественная миелома, гистиоцитозы, патология системы гемостаза, реактивные изменения крови, лихорадка неясного генеза, антифосфолипидный синдром, неотложные состояния в гематологии и др
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