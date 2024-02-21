Распространённое явление: с каким недугом постоянно сталкиваются пожилые люди?

Врач Ховасова заявил, что анемия может стать причиной когнитивных расстройств у пожилых

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Наталья Ховасова, кандидат медицинских наук, специалист по гериатрии и терапии, а также доцент кафедры болезней старения в Российском геронтологическом научно-клиническом центре РНИМУ имени Н. И. Пирогова, поделилась данными о высокой распространенности анемии среди людей старше 60 лет.

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По её словам, около 24% данной возрастной группы страдают этим состоянием, что представляет серьезную угрозу для их здоровья, в том числе для когнитивных функций.

Она предупредила о том, что уменьшение уровня гемоглобина часто связано с падениями и переломами у пожилых пациентов. Это может ограничить возможность проведения хирургических вмешательств или значительно повысить риск операций.

Ховасова также отметила, что у пожилых чаще всего встречается железодефицитная анемия, затем — анемия хронических заболеваний, а реже — анемия из-за дефицита витамина В12.

Она подчеркнула, что любая форма анемии может быть обнаружена с помощью общего анализа крови и успешно лечится при своевременном выявлении.