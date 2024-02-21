Здоровье почек: важность правильного питания и активного образа жизни

Уролог Малхасян рассказал, что нарушение метаболизма приводит к образованию камней в почках

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-уролог Малхасян отмечает, что образование камней в почках может происходить из-за нарушения метаболизма, часто вызванного дисбалансом жидкости и минералов в организме. Для предотвращения этого явления важно следить за рационом, употреблять достаточное количество воды и вести активный образ жизни.

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Эксперт также подчеркивает роль диеты в профилактике этого заболевания. Особенно важно ограничить потребление соли, животных белков, алкоголя и кофе. Некоторые овощи и фрукты, такие как арбузы, апельсины и лимоны, благоприятно влияют на состояние почек и помогают предотвратить образование камней. Кроме того, врач рекомендует поддерживать активный образ жизни, регулярно заниматься спортом и контролировать вес. Важно также обращать внимание на общее состояние организма и обращаться к специалисту при проявлении характерных симптомов.

Уролог выражает надежду, что следуя простым рекомендациям по здоровому образу жизни, можно избежать проблем с почками и сохранить здоровье на долгие годы. Важно помнить, что здоровый образ жизни способствует не только физическому, но и психическому благополучию.