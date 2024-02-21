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Здоровье почек: важность правильного питания и активного образа жизни

Уролог Малхасян рассказал, что нарушение метаболизма приводит к образованию камней в почках

1:13
Здоровье

Врач-уролог Малхасян отмечает, что образование камней в почках может происходить из-за нарушения метаболизма, часто вызванного дисбалансом жидкости и минералов в организме. Для предотвращения этого явления важно следить за рационом, употреблять достаточное количество воды и вести активный образ жизни.

Уролог Малхасян рассказал, что нарушение метаболизма приводит к образованию камней в почках
Фото: openverse.org by SEM is licensed under CC BY 4.0.

Эксперт также подчеркивает роль диеты в профилактике этого заболевания. Особенно важно ограничить потребление соли, животных белков, алкоголя и кофе. Некоторые овощи и фрукты, такие как арбузы, апельсины и лимоны, благоприятно влияют на состояние почек и помогают предотвратить образование камней. Кроме того, врач рекомендует поддерживать активный образ жизни, регулярно заниматься спортом и контролировать вес. Важно также обращать внимание на общее состояние организма и обращаться к специалисту при проявлении характерных симптомов.

Уролог выражает надежду, что следуя простым рекомендациям по здоровому образу жизни, можно избежать проблем с почками и сохранить здоровье на долгие годы. Важно помнить, что здоровый образ жизни способствует не только физическому, но и психическому благополучию.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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Диагностика и лечение следующих заболеваний:аденома предстательной железы;воспалительные заболевания (баланит, баланопостит и др.);варикоцеле;ЗППП (уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, хламидиоз);камни в почках;недержание мочи;пиелонефрит;простатит;уретрит;цистит.
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