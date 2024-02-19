Названы лучшие продукты для чистки сосудов: бегом в магазин!

Врачи назвали самые лучшие продукты для чистки сосудов

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

С поступлением времени сосуды подвергаются естественному износу, теряют свою эластичность и могут формировать атеросклеротические отложения и тромбы.

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Медицинский специалист Е. Соловьева подчеркивает важность правильного питания, включающего антиатеросклеротические продукты. Чеснок, цитрусовые, оливковое масло, мед, зеленый чай, шиповник, имбирь, мускатный орех, кардамон, гвоздика, овощи - богатые клетчаткой и витаминами, помогают очистить сосуды, защищая их от заболеваний.

Эти продукты способствуют сохранению молодости сосудов и общему оздоровлению организма.