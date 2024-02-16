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Биполярное расстройство и неврозы: как отличить обычного человека от психопата

Психиатр Василий Шуров объяснил, что психические проблемы часто проявляются еще в детстве

1:42
Здоровье

Врач-психиатр Василий Шуров рассказал, как отличить психически больного человека от обычного. Он объяснил, что проблемы с психикой могут появиться еще в детстве. Ни у кого нет стопроцентной гарантии от развития шизофренических, депрессивных и других расстройств.

Психиатр Василий Шуров объяснил, что психические проблемы часто проявляются еще в детстве
Фото: Openverse by Sam Howzit is licensed under CC BY 2.0

"Когда мы говорим о раннем детском возрасте — это задержка развития, СДВГ, аутизм. В подростковом возрасте уже различные личностные расстройства, может быть дебют в шизофрении, различные зависимости. Средний возраст — шизофрения, биполярка, неврозы, депрессии", — отметил специалист.

Он также добавил, что после 50 лет в мозг начинает деградировать, и поэтому пожилые люди часто страдают от деменции. Близкие люди всегда могут заметить неожиданные или постепенные изменения в поведении родного человека. Какие-то странности в виде забывчивости или неконтролируемые эмоциональные взрывы.

О незнакомом человеке сложнее судить, потому что неизвестны нормы его поведения. Здесь могут быть только догадки, например, о бредовых расстройствах, если кто-то ведет отживлённую беседу сам с собой, цепляется к прохожим или теряется в пространстве. Часто таких людей называют "городскими сумасшедшими". А если человек постоянно грустный, то у него могут заподозрить депрессивное состояние.

При этом Шуров отметил, что в любом случае, все диагнозы должен ставить врач-психиатр после полного обследования. Например, подросток или одинокая бабушка могут просто привлекать к себе внимание, и отличить эксцентричное поведение от психического расстройства способен только профессионал.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Кудряшов Валерий
Занимается диагностикой и лечением депрессии, неконтролируемой агрессии, булимии, анорексии, панических расстройств, страхов, фобий, шизофрении, маниакально-депрессивного психоза, навязчивых состоянийи других психических расстройств.
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