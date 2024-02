Анафилактический шок и скорая смерть: россияне постоянно ошибаются при приеме антибиотиков

Врач Александр Мясников обсудил некоторые ошибки при приёме антибиотиков. Он подчеркнул, что не следует запивать некоторые антибиотики молоком или соком, поскольку это может снизить их эффективность. Также он отметил, что антибиотики не являются средством от вирусов, следовательно, они бесполезны при лечении простуды.

Фото: openverse.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.