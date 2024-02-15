Анафилактический шок и скорая смерть: россияне постоянно ошибаются при приеме антибиотиков

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Врач Мясников назвал основные ошибки приема антибиотиков

1:10
Здоровье

Врач Александр Мясников обсудил некоторые ошибки при приёме антибиотиков. Он подчеркнул, что не следует запивать некоторые антибиотики молоком или соком, поскольку это может снизить их эффективность. Также он отметил, что антибиотики не являются средством от вирусов, следовательно, они бесполезны при лечении простуды.

Врач Мясников назвал основные ошибки приема антибиотиков
Фото: openverse.org/ by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Мясников пояснил, что антибиотики действуют на микробы, и их эффективность может проявиться лишь после нескольких дней лечения. Он также указал на важность сочетания антибиотиков с другими лекарствами, чтобы избежать опасных побочных эффектов, особенно для сердечной системы.

Одной из основных опасностей при приёме антибиотиков является развитие устойчивости бактерий к ним. Для снижения этого риска рекомендуется применение укороченных курсов лечения, однако длительность курса должна определяться только врачом. Важно также завершить курс лечения до конца и строго соблюдать рекомендации о кратности приёма.

Врач рекомендует запивать антибиотики негазированной водой, хотя также подчеркивает, что можно использовать любую жидкость, но не следует запивать тетрациклины молоком или соком.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Симанкова Татьяна
Занимается профилактикой, наблюдением, диагностикой и лечением заболеваний всех внутренних органов пациентов, в том числе ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, скарлатины, кори, краснухи, бронхита, пищевого отравления и т.д.
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Занимается профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний различных органов и систем у детей, осуществляет диспансерное наблюдение, проводит лечение часто болеющих детей, составляет график прививок и т.д
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