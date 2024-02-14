Нужная ночная забота о зубах: перед сном просто съедайте кусочек этого продукта. Это нейтрализует кислоты

Академик Янушевич заявил, что сыр нейтрализует кислоты, выделяемые микроорганизмами

0:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Согласно заявлению главного стоматолога Минздрава России, ректора Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова и академика РАН Олега Янушевича, употребление ломтика сыра перед сном может способствовать сохранению здоровья зубов.

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По мнению эксперта, сыр помогает нейтрализовать кислоты, выделяемые вредными микроорганизмами в полости рта, поэтому его полезно употреблять перед сном, а лучше всего – в качестве заключительного блюда на вечер. Академик напомнил, что в Англии считалось хорошим тоном для аристократов завершать ужин сыром.