Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребёнка
"Лунная ночь" Айвазовского: Аукционный холдинг опроверг претензии Украины
Учёные США обнаружили, что Марс смогут колонизировать люди с компромиссным типом личности
РБК: Для ВСУ не будут закупать "Пепси"
Как сварить бурый рис
Собаки в семье: особенная связь с детьми
Галкин* сфотографировал златокудрую Пугачёву в кресле с телефоном
Хоккеист Фетисов о продлении бана России: "В ИИХФ не с кем разговаривать и не на кого надеяться"
Морские круизы: идеальный способ познать несколько стран за одну поездку без лишних хлопот
Нужная ночная забота о зубах: перед сном просто съедайте кусочек этого продукта. Это нейтрализует кислоты

Академик Янушевич заявил, что сыр нейтрализует кислоты, выделяемые микроорганизмами

0:37
Здоровье

Согласно заявлению главного стоматолога Минздрава России, ректора Московского государственного медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова и академика РАН Олега Янушевича, употребление ломтика сыра перед сном может способствовать сохранению здоровья зубов.

Академик Янушевич заявил, что сыр нейтрализует кислоты, выделяемые микроорганизмами
Фото: wikimedia.org by Averette is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению эксперта, сыр помогает нейтрализовать кислоты, выделяемые вредными микроорганизмами в полости рта, поэтому его полезно употреблять перед сном, а лучше всего – в качестве заключительного блюда на вечер. Академик напомнил, что в Англии считалось хорошим тоном для аристократов завершать ужин сыром.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Макарова Татьяна
Проводит все виды терапевтического лечения зубов: эстетическая реставрация, эндодонтическое лечение, отбеливание зубов, профессиональная гигиена, консервативное лечение заболеваний пародонта и слизистой полости рта, лечебные аппликации, инъекционная терапия, аппарат Vektor.
Специалист Поляков Дмитрий
Врач проводит первичный осмотр пациента, диагностику полости рта и рентгендиагностику, при необходимости направление на дополнительные виды исследования, постановку диагноза, составление комплексного плана лечения с привлечением смежных специалистов, развернутую консультацию и рекомендации по профилактике.
Специалист Гасаналиев Рамазан
Проводит удаление зубов любой сложности (в том числе зубов мудрости), пластику перфорации верхнечелюстной пазухи, вскрытие абсцессов, иссечение капюшона, удаление доброкачественных образований.
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Дворцы падали, шляпы никогда. Немного о моде на головные уборы с давних времён Сергей Лебедев Президент США считает Владимира Путина опаснее Ленина и Сталина Андрей Николаев Украина как полигон. Киев полностью продал независимость государства Дмитрий Плотников
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Последние материалы
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребёнка
"Лунная ночь" Айвазовского: Аукционный холдинг опроверг претензии Украины
Учёные США обнаружили, что Марс смогут колонизировать люди с компромиссным типом личности
РБК: Для ВСУ не будут закупать "Пепси"
Как сварить бурый рис
Собаки в семье: особенная связь с детьми
Галкин* сфотографировал златокудрую Пугачёву в кресле с телефоном
Хоккеист Фетисов о продлении бана России: "В ИИХФ не с кем разговаривать и не на кого надеяться"
Морские круизы: идеальный способ познать несколько стран за одну поездку без лишних хлопот
Ликвидирован капитан штурмовиков, брошенный Сырским на деблокаду Авдеевки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников