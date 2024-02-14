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Гипертоники, присядьте: в пятницу вас серьёзно "потрясет" от скачка атмосферного давления

Метеоролог Ильин предупредил гипертоников Москвы о "барической пиле"

1:55
Здоровье

В столице России скоро наступит так называемый период "барической пилы" — когда атмосферное давление достигает рекордно высоких значений. Метеоролог Александр Ильин прогнозирует, что в пятницу, 16 февраля, оно достигнет 774 миллиметров. Последний раз такое высокое давление в Москве было зафиксировано сорок лет назад, в 1984 году — 771,9 миллиметра.

Метеоролог Ильин предупредил гипертоников Москвы о "барической пиле"
Фото: volgograd.ru by Администрация Волгоградской области is licensed under ttribution-ShareAlike 3.0 Unported

Специалист отмечает, что повышение атмосферного давления произойдет на фоне аномально холодной погоды для февраля.

"В ночные часы в четверг, 15 февраля, и пятницу, 16 февраля, температура опустится до минус 17-22°C. Днём ожидается от 9-14°C ниже нуля. Осадков не предвидится", — сообщил Ильин.

Врач общей практики Лариса Алексеева подчёркивает, что подобные погодные условия могут нанести вред пациентам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, пищеварительными расстройствами, невротическими расстройствами, гипертонией и заболеваниями суставов.

Она отмечает, что "барическая пила" может вызвать головные боли, спазмы сосудов, повышение артериального давления и сердечные боли.

В этот период рекомендуется соблюдать диету, предпочитая лёгкие продукты, и пить успокаивающие чаи с ромашкой и мятой. Даже здоровым людям следует ограничить интенсивные физические нагрузки, предпочитая лёгкую разминку и простую ходьбу на свежем воздухе.

Недавно в Московском регионе наблюдалось "барическое дно". В это время следует быть осторожным, особенно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Например, гипертоникам рекомендуется регулярно измерять артериальное давление.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
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