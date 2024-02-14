Как обезопасить старческий организм: чудо-напиток, который все любят с раннего детства

Диетолог Бобровский рассказал, что пенсионерам необходимо выпивать до 500 мл кефира в день

1:35 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кисломолочные продукты представляют собой важный источник кальция, белка, витаминов и пробиотиков, подчеркнул доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета и диетолог Андрей Бобровский.

Фото: Openverse by BarbariSka88 is licensed under CC0 1.0

"Например, йогурт содержит живые бактерии, которые благоприятно воздействуют на микрофлору кишечника. Кроме того, он обогащен кальцием, витаминами и белком, как и другие кисломолочные продукты. Кефир также является отличным источником всех этих компонентов, а также антиоксидантов. Не следует забывать и о твороге различных сортов, который также богат кальцием и белком. Кальций особенно важен для пожилых людей, страдающих потерей плотности костей, а также для детей, находящихся в период активного роста костной массы", — пояснил Бобровский.

Чтобы защититься от дефицита кальция, рекомендуется употреблять кисломолочные продукты хотя бы три-четыре раза в неделю как пожилым, так и детям.

"Какое количество следует употреблять? Это зависит от возраста, роста, массы тела и образа жизни. В среднем, рекомендуется употреблять две-три порции йогурта, что составляет примерно 150-200 граммов в день. Количество употребления кефира может варьироваться от 100 до 500 граммов в день", — подчеркнул диетолог.

Однако стоит отметить, что кисломолочные продукты с добавлением сахара, консервантов и красителей менее полезны. По мнению Бобровского, вред, наносимый сахаром, перевешивает значительную пользу йогуртов и кефира.