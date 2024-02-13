Исследования медиков из России выявили, что определенные завтраки могут негативно сказываться на работе поджелудочной железы. Особенно опасными считаются продукты, содержащие большое количество сахара.
Быстрорастворимые каши, йогурты, творожки и обезжиренные молочные продукты часто содержат до 15% сахара, что делает их пустыми калориями. Регулярное потребление таких продуктов может привести к нарушениям работы поджелудочной железы.
"Сам сахар, а также усилители вкуса, синтетические ароматизаторы и другие добавки, улучшающие вкус и запах, могут оказывать негативное воздействие", — отмечают специалисты.
Также следует обращать внимание на каши и хлеб с добавлением сливочного масла и сыра, поскольку они содержат высокий уровень холестерина и сахара, что может негативно сказываться на состоянии сосудов. Важно быть осторожными и при выборе популярных мюслей.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.