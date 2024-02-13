Поджелудочная отклеилась: чем не стоит завтракать, чтобы не вредить своему организму

Врачи заявили, что определенные завтраки могут негативно сказываться на работе поджелудочной железы

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследования медиков из России выявили, что определенные завтраки могут негативно сказываться на работе поджелудочной железы. Особенно опасными считаются продукты, содержащие большое количество сахара.

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Быстрорастворимые каши, йогурты, творожки и обезжиренные молочные продукты часто содержат до 15% сахара, что делает их пустыми калориями. Регулярное потребление таких продуктов может привести к нарушениям работы поджелудочной железы.

"Сам сахар, а также усилители вкуса, синтетические ароматизаторы и другие добавки, улучшающие вкус и запах, могут оказывать негативное воздействие", — отмечают специалисты.

Также следует обращать внимание на каши и хлеб с добавлением сливочного масла и сыра, поскольку они содержат высокий уровень холестерина и сахара, что может негативно сказываться на состоянии сосудов. Важно быть осторожными и при выборе популярных мюслей.