Как не "сгореть" на работе? Достаточно знать основную причину

Психолог Парамонова назвала монотонность причиной профвыгорания

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Психолог Ольга Парамонова сообщила, что одной из причин профессионального выгорания является общее негативное состояние, которое возникает в результате хронического стресса на работе. Это состояние приводит к истощению психических и эмоциональных ресурсов человека.

Фото: flickr.com by r. nial bradshaw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Среди факторов, способствующих этому явлению, выделяют монотонность рабочего дня, рутину, переутомление или, напротив, избыток свободного времени. Кроме того, проблемы могут возникать из-за неблагоприятной атмосферы в коллективе, неудовлетворительного уровня заработной платы, отсутствия возможностей для профессионального роста и системы мотивации на рабочем месте.

Парамонова также отметила, что недостаточная самодисциплина, неправильное распределение обязанностей и установка недостижимых целей могут стать причиной выгорания. Это происходит, когда человек прикладывает максимум усилий, но не видит результатов своей работы или они кажутся ему несущественными.

При профессиональном выгорании эмоции становятся приглушёнными, возникает усталость, а также могут проявляться изменения в аппетите, бессонница, равнодушие к окружающему и потеря способности наслаждаться прежними увлечениями.

Парамонова подчеркнула важность осознания своего эмоционального состояния и призвала обратить внимание на себя, если человек замечает, что уже давно не испытывал искренней радости или удовольствия.