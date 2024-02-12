У вас явно большие проблемы: Роспотребнадзор назвал симптомы сбоя организма

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Россиянам назвали признаки нарушений углеводного обмена

1:04
Здоровье

Механизм обработки углеводов в организме человека играет значительную роль. Этот процесс влияет на множество аспектов, включая абсорбцию фруктозы.

Россиянам назвали признаки нарушений углеводного обмена
Фото: Эту фотографию сделал я by Ковалёв Николай Николаевич is licensed under public domain.

Россияне получили рекомендации от Роспотребнадзора о том, какие симптомы стоит учесть, чтобы своевременно распознать нарушения в обмене углеводов. Пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что метаболизм углеводов представляет собой комплекс процессов, включающих в себя усвоение, разложение и формирование конечных продуктов.

Появление у человека одышки, повышенного артериального давления, избыточного веса, увеличения аппетита, а также сухости или избыточного потоотделения кожи является сигналом к обращению к терапевту.

Врач проведет осмотр, назначит необходимые анализы и, при необходимости, направит к специалисту по данной проблеме. Медицинские эксперты настоятельно не рекомендуют заниматься самолечением, так как это может привести к нарушению обмена углеводов и развитию непереносимости фруктозы, что является наследственным заболеванием.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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