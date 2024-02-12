Тремор, паника: к чему приводит злоупотребление этим напитком

Врач Ягафарова заявила, что избыток кофе может вызвать тахикардию и тремор конечностей

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отвечая на вопрос о том, влияет ли кофе на людей с низким давлением, врач-кардиолог терапевтического отделения КДЦ НКЦ №2 РНЦХ имени академика Б. В. Петровского Альфия Ягафарова поделилась своими знаниями.

Фото: openverse "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Она отметила, что в кофе содержится множество полезных веществ, включая кофеин, танин, яблочная кислота, антиоксиданты и другие. Состав напитка различается в зависимости от его сорта, происхождения и степени обжарки, и даже сам процесс обжарки может придать зернам до 800 различных оттенков вкуса.

Доктор подтвердила, что употребление кофе действительно может помочь людям с пониженным давлением, так как кофеин оказывает бодрящее действие. Она объяснила, что эффект кофе начинается уже через 5 минут после его употребления: он повышает тонус сосудов, ускоряет обмен веществ, улучшает работу желудка, активизирует мозг и улучшает дыхание.

Согласно научным исследованиям, употребление одной-двух чашек кофе в день с содержанием 200-300 мг кофеина в среднем повышает систолическое давление (верхнее) на 8 мм рт. ст., а диастолическое (нижнее) – на 6 мм рт. ст. Этот эффект сохраняется в течение трех часов после употребления напитка.