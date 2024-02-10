Как избежать набора веса: эти продукты рекомендуют врачи

Эндокринолог Янг начала исследование о пользе сезонных корнеплодов при ожирении

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Екатерина Янг поделилась рекомендациями по тому, как можно питаться, не набирая лишний вес.

Фото: Нейросеть Шедеврум

По мнению эксперта, проблемы с избыточным весом часто связаны с выработкой организмом гормона кортизола под воздействием стресса. Он способен как защищать от ожирения, так и способствовать ему.

Гормон кортизол влияет на обмен углеводов, вызывая повышение уровня глюкозы, а затем и инсулина. Поэтому людям, страдающим от недостатка сна и постоянного стресса, не рекомендуется придерживаться низкоуглеводных диет.

Кроме того, доктор рекомендует избегать ужина с макаронными изделиями и пирожными из-за их содержания вредных углеводов. Вместо этого лучше употреблять сезонные корнеплоды, которые можно добавлять в рацион на ужин, что способствует стабилизации уровня кортизола и обеспечивает здоровый сон.

И, наконец, важно следить за качеством сна и придерживаться сбалансированного рациона, где присутствуют оптимальные доли белков, жиров и углеводов.