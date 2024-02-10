Как избежать набора веса: эти продукты рекомендуют врачи

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Эндокринолог Янг начала исследование о пользе сезонных корнеплодов при ожирении

1:02
Здоровье

Врач-эндокринолог Екатерина Янг поделилась рекомендациями по тому, как можно питаться, не набирая лишний вес.

Эндокринолог Янг начала исследование о пользе сезонных корнеплодов при ожирении
Фото: Нейросеть Шедеврум

По мнению эксперта, проблемы с избыточным весом часто связаны с выработкой организмом гормона кортизола под воздействием стресса. Он способен как защищать от ожирения, так и способствовать ему.

Гормон кортизол влияет на обмен углеводов, вызывая повышение уровня глюкозы, а затем и инсулина. Поэтому людям, страдающим от недостатка сна и постоянного стресса, не рекомендуется придерживаться низкоуглеводных диет.

Кроме того, доктор рекомендует избегать ужина с макаронными изделиями и пирожными из-за их содержания вредных углеводов. Вместо этого лучше употреблять сезонные корнеплоды, которые можно добавлять в рацион на ужин, что способствует стабилизации уровня кортизола и обеспечивает здоровый сон.

И, наконец, важно следить за качеством сна и придерживаться сбалансированного рациона, где присутствуют оптимальные доли белков, жиров и углеводов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Пшеничко Лариса
В качестве врача-эндокринолога занимается лечением и диагностикой гормональных нарушений; заболеваний щитовидной железы; патологии надпочечников; сахарного диабета 1-го и 2-го типа; нейропатий при сахарном диабете; опухолей гипофиза; дисфункции яичников
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