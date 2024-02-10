Как сохранить идеальную кожу в морозы: дерматолог дала главный совет. Вечером нужно...

Дерматолог Александра Филева поделилась стратегиями, способствующими сохранению здоровья кожи в зимний период. Экстремальные погодные условия, такие как низкие температуры, ветер и центральное отопление, могут вызвать сухость, унылость и даже появление морщин.
Врач предостерегает от привычек в уходе за кожей и макияже, которые могут негативно сказаться на ее состоянии и способствовать преждевременному старению. Она рекомендует уделить особое внимание очищению кожи перед сном, чтобы предотвратить забивание пор тональными средствами и пылью, что препятствует коже дышать и вызывает ее обезвоживание.
Эксперт отмечает, что избыточный уход также может нанести вред коже, вызывая аллергические реакции, высыпания и шелушение. Для зимнего времени рекомендуется использовать мягкие формулы, обогащенные увлажняющими и питательными компонентами. Кремовые или масляные текстуры также могут помочь обеспечить дополнительное увлажнение и защиту кожи.
Спатифиллум, или "женское счастье", является одним из самых популярных комнатных растений благодаря своей красивой зелёной листве и уникальным белым цветкам. Однако, как и любое растение, спатифиллум требует определённого ухода, чтобы его листья оставались здоровыми и красивыми. Даём несколько советов о том, как правильно ухаживать за спатифиллумом, чтобы избежать повреждения листьев.