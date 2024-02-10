Как сохранить идеальную кожу в морозы: дерматолог дала главный совет. Вечером нужно...

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Дерматолог Филева призвала ухаживать за кожей перед сном

1:02
Здоровье

Дерматолог Александра Филева поделилась стратегиями, способствующими сохранению здоровья кожи в зимний период. Экстремальные погодные условия, такие как низкие температуры, ветер и центральное отопление, могут вызвать сухость, унылость и даже появление морщин.

Дерматолог Филева призвала ухаживать за кожей перед сном
Фото: openverse by carlfbagge is licensed under CC BY 2.0

Врач предостерегает от привычек в уходе за кожей и макияже, которые могут негативно сказаться на ее состоянии и способствовать преждевременному старению. Она рекомендует уделить особое внимание очищению кожи перед сном, чтобы предотвратить забивание пор тональными средствами и пылью, что препятствует коже дышать и вызывает ее обезвоживание.

Эксперт отмечает, что избыточный уход также может нанести вред коже, вызывая аллергические реакции, высыпания и шелушение. Для зимнего времени рекомендуется использовать мягкие формулы, обогащенные увлажняющими и питательными компонентами. Кремовые или масляные текстуры также могут помочь обеспечить дополнительное увлажнение и защиту кожи.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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