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Что-то в груди покалывает: о каких ужасающих патологиях говорит это ощущение

Кардиолог Крулев заявил, что боль в груди возникает не из-за сердца

2:28
Здоровье

Боль в груди часто ассоциируется с угрозой для жизни. Обычно мы сразу думаем о сердечных проблемах, таких как инфаркт или стенокардия. Однако существуют и другие, менее опасные состояния, которые могут вызывать аналогичные симптомы. Как отличить опасные проявления от безопасных? Кардиолог Константин Крулев помог разобраться в этом.

Кардиолог Крулев заявил, что боль в груди возникает не из-за сердца
Фото: wikimedia.org by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam is licensed under public domain

Атеросклероз сердечных сосудов часто является причиной серьезных болей в груди, связанных с нарушением кровообращения в сосудах, питающих сердечную мышцу. Основные симптомы атеросклероза включают стенокардию и инфаркт миокарда.

Стенокардия обычно проявляется болью при физической нагрузке, такой как быстрая ходьба, подъем по лестнице или против ветра. Боль при стенокардии длится несколько минут и может описываться как сжимающая или жгучая. Обычно пациенты указывают на местонахождение боли, кладя кулак на грудину. Однако иногда она может также проявляться в шее или верхней части живота. Симптомы стенокардии обычно снимаются с помощью нитроглицерина или других препаратов.

Диагностика стенокардии может быть сложной, и обычная электрокардиограмма не всегда достаточно информативна. Стресс-ЭХО является основным методом диагностики, позволяющим оценить работу сердца во время физической нагрузки.

Инфаркт миокарда имеет схожие симптомы с стенокардией, но более интенсивные и могут возникать в покое. Он часто предшествует нестабильной стенокардии, при которой боли становятся более интенсивными и продолжительными. Для диагностики инфаркта миокарда используется электрокардиограмма и анализы крови на тропонин и креатинфосфокиназу.

Невралгия также может вызывать боль в груди из-за проблем с позвоночником. Характеризуется она как колющая или ноющая боль в боковой части грудной клетки, не усугубляется физической активностью и меняется в зависимости от положения тела и фаз дыхания.

Наконец, некоторые желудочные заболевания, такие как ГЭРБ и СИБР, могут также вызывать боль в груди. ГЭРБ часто сопровождается изжогой, которая может имитировать стенокардию, в то время как СИБР может приводить к вздутию живота, что также может быть воспринято как боль в сердце.

Важно помнить, что боль в груди требует серьезного внимания и диагностики, особенно если она сопровождается другими симптомами.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бучина Екатерина
Ведущий специалист
Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
Специалист Бутина Екатерина
Ведущий специалист
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