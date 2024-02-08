Обладатели этой группы крови - самые дорогие гости среди доноров: каждый из них может помочь десяткам людей

Заместитель главного врача по медицинской части в Московском областном Центре крови Глеб Марнов отметил, что в данный момент наиболее востребованной группой крови в Москве и Московской области является первая отрицательная.
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Он пояснил, что первая отрицательная группа крови представляет собой уникальный случай, поскольку ее востребованность превышает ее наличие среди населения. Часто возникают ситуации, когда пациент имеет вторую или третью группу крови, но требуется переливание первой отрицательной группы.
Марнов подчеркнул важность грамотной подготовки к сдаче крови. Он отметил, что за день до сдачи крови необходимо исключить из рациона жирную и копченую пищу, предпочтительно придерживаться диетического питания.
Проводит амбулаторную медицинскую помощь пациентам терапевтического и гематологического профиля, пульмонологию и гематологию, микробиологию и химиотерапию, профилактику, диагностику и лечение заболеваний у лиц пожилого возраста.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.
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