Обладатели этой группы крови - самые дорогие гости среди доноров: каждый из них может помочь десяткам людей

Гематолог Марнов заявил, что самой востребованной группой крови является первая отрицательная

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заместитель главного врача по медицинской части в Московском областном Центре крови Глеб Марнов отметил, что в данный момент наиболее востребованной группой крови в Москве и Московской области является первая отрицательная.

Фото: openverse by Andrew Mason is licensed under CC BY 2.0

Он пояснил, что первая отрицательная группа крови представляет собой уникальный случай, поскольку ее востребованность превышает ее наличие среди населения. Часто возникают ситуации, когда пациент имеет вторую или третью группу крови, но требуется переливание первой отрицательной группы.

Марнов подчеркнул важность грамотной подготовки к сдаче крови. Он отметил, что за день до сдачи крови необходимо исключить из рациона жирную и копченую пищу, предпочтительно придерживаться диетического питания.