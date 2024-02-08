Кто сильнее всех рискует подхватить пневмонию: врач назвала самые уязвимые категории

Врач Малиновская заявила, что пневмонией чаще всего болеют дети и пожилые люди

0:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Ольга Малиновская сообщила, что пневмония может проявиться в любом возрасте, причем каждый пятый заболевший обращается в больницу. Она подчеркнула, что особенно подвержены этому заболеванию дети до 5 лет и люди старше 65 лет, среди симптомов которого выделяются повышенная температура, одышка и сильный кашель.

Фото: openverse.org by Pulmonary Pathology is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт отметила, что лечение занимает несколько недель и будет эффективным лишь в случае правильного определения возбудителя заболевания.