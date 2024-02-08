Кто сильнее всех рискует подхватить пневмонию: врач назвала самые уязвимые категории

Врач Ольга Малиновская сообщила, что пневмония может проявиться в любом возрасте, причем каждый пятый заболевший обращается в больницу. Она подчеркнула, что особенно подвержены этому заболеванию дети до 5 лет и люди старше 65 лет, среди симптомов которого выделяются повышенная температура, одышка и сильный кашель.
Эксперт отметила, что лечение занимает несколько недель и будет эффективным лишь в случае правильного определения возбудителя заболевания.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.