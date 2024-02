Производители БАД обманывают потребителей: в добавках содержатся не указанные на упаковке опасные примеси

Медики предупреждают россиян о рисках употребления биологически активных добавок (БАД), которые могут содержать синтетические фармацевтические препараты.

Фото: openverse by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.