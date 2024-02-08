Производители БАД обманывают потребителей: в добавках содержатся не указанные на упаковке опасные примеси

Токсиколог Водовозов заявил, что БАД содержат лекарственные препараты

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Медики предупреждают россиян о рисках употребления биологически активных добавок (БАД), которые могут содержать синтетические фармацевтические препараты.

Фото: openverse by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

По словам специалистов, такие препараты часто добавляют в БАД с целью похудения или поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Терапевт и токсиколог Алексей Водовозов отмечает, что основная опасность заключается в неопределённом содержании этих примесей в БАД.

Он утверждает, что подобные добавки не должны присутствовать в составе БАД вообще. Кроме того, такие добавки могут вызвать все побочные эффекты, свойственные действующим веществам, и не обладают никакими лечебными или профилактическими свойствами. Превышение рекомендуемых дневных или курсовых доз может привести к токсическим последствиям.

Следовательно, результаты использования БАД могут быть непредсказуемыми. В случае необходимости приобретения БАД Водовозов рекомендует отдавать предпочтение витаминным комплексам от крупных производителей фармацевтических препаратов.

Напомним, что с 1 сентября 2024 года Министерство промышленности и торговли России планирует включить пищевые БАД и кожные антисептики в список товаров, которые должны быть обязательно помечены. По мнению Минпромторга, это поможет увеличить объем продаж таких товаров, однако процесс внедрения маркировки будет осуществляться поэтапно.