Что будет, если есть эти супы часто: эксперты назвали самые вредные

Эксперты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю поделились своими знаниями о пользе и вреде, связанных с употреблением супов.
Специалисты отмечают, что включение овощных супов в рацион ежедневно может оказать благоприятное воздействие на организм. Рекомендуется здоровому человеку употреблять данное блюдо 2-3 раза в неделю.
"Для лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта теплые жидкие супы могут успокоить воспаленный кишечник, улучшить выработку желудочного сока и оказать благоприятное воздействие", — подчеркнули специалисты.
Однако не все виды супов одинаково полезны. Например, питательные мясные бульоны могут иметь негативное воздействие на здоровье.
Мясные супы и солянки часто содержат избыточное количество соли и жира. Грибные супы могут быть тяжелы для переваривания организмом, поэтому их не рекомендуется употреблять детям и взрослым с проблемами желудочно-кишечного тракта. Гороховый суп с добавлением копченостей может быть очень калорийным и вызвать дискомфорт и вздутие живота.
Специалисты считают, что предпочтительнее отдавать предпочтение овощным супам, так как они способствуют быстрому насыщению организма и помогают контролировать вес.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.