Что будет, если есть эти супы часто: эксперты назвали самые вредные

Эксперты Роспотребнадзора назвали мясные и грибные супы самыми вредными

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эксперты Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю поделились своими знаниями о пользе и вреде, связанных с употреблением супов.

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Специалисты отмечают, что включение овощных супов в рацион ежедневно может оказать благоприятное воздействие на организм. Рекомендуется здоровому человеку употреблять данное блюдо 2-3 раза в неделю.

"Для лиц с заболеваниями желудочно-кишечного тракта теплые жидкие супы могут успокоить воспаленный кишечник, улучшить выработку желудочного сока и оказать благоприятное воздействие", — подчеркнули специалисты.

Однако не все виды супов одинаково полезны. Например, питательные мясные бульоны могут иметь негативное воздействие на здоровье.

Мясные супы и солянки часто содержат избыточное количество соли и жира. Грибные супы могут быть тяжелы для переваривания организмом, поэтому их не рекомендуется употреблять детям и взрослым с проблемами желудочно-кишечного тракта. Гороховый суп с добавлением копченостей может быть очень калорийным и вызвать дискомфорт и вздутие живота.

Специалисты считают, что предпочтительнее отдавать предпочтение овощным супам, так как они способствуют быстрому насыщению организма и помогают контролировать вес.