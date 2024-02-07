Страх, паника и тревожность: даже лёгкие травмы головы могут способствовать развитию депрессии

Профессор Алоско заявил, что даже лёгкие травмы головы приводят к депрессии

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже небольшие повреждения головы могут способствовать развитию депрессии и ухудшению когнитивных функций, особенно если они происходят регулярно.

Фото: openverse.org by mathrock is licensed under CC BY-SA 2.0.

Анализируя медицинские данные более 13 тысяч пациентов, ученые обнаружили, что у 5% из них была история повторных травм головы, возникавших из-за занятий спортом, службы в армии или насилия. Особое внимание учёные уделили лёгким повреждениям головы, которые не сопровождались потерей сознания или сотрясением мозга.

Участники исследования прошли когнитивные тесты, а также были оценены на предмет наличия симптомов депрессии. Как показали результаты, как единичные травмы, так и повторяющиеся лёгкие повреждения головы были связаны с усилением симптомов депрессии по сравнению с теми, у кого не было повреждений головы.

При анализе различий между единичными повреждениями и повторяющимися ударами по голове стало ясно, что последние более серьёзно влияют на риск развития депрессии и её течение.

"Следует отметить, что эта связь, вероятно, зависит от числа и продолжительности повторных травм головы, однако у нас недостаточно данных для более подробного исследования", — пояснил профессор Майкл Алоско из Медицинской Школы Бостонского университета.

Связь между легкими повреждениями головы и симптомами депрессии, по всей видимости, зависит от дозы. Например, после единичного повреждения головы риск развития депрессии был ниже, чем у тех, кто перенес более тяжелые повреждения в жизни.

Авторы отмечают, что не у всех, кто сталкивается с повторными травмами головы, развиваются когнитивные нарушения и депрессия. Однако это исследование подчеркивает значимость лёгких повреждений головы, особенно для тех, кто подвержен им регулярно, например, спортсменов.