Острый ум и отличная память: этот сок поможет сохранить ясность разума!

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Терапевт Ладыгина заявила, что сок граната замедляет старение мозга

1:21
Здоровье

Для профилактики возрастных нейро-дегенеративных заболеваний и онкологии российский терапевт и эксперт XFIT Екатерина Ладыгина рекомендует регулярное употребление гранатов.

Терапевт Ладыгина заявила, что сок граната замедляет старение мозга
Фото: Openverse by biologycorner is licensed under CC BY-NC 2.0

По мнению специалиста, как зерна плода граната, так и свежевыжатый сок из него приносят равную пользу здоровью. В гранатах содержится особое вещество — уролитин А, которое способствует улучшению мышечной силы, повышению эффективности физических упражнений, снижению дегенерации хряща и смягчению боли в суставах.

Исследования показывают, что уролитин А помогает замедлить процесс старения мозга, а также прогрессирование болезней Паркинсона и Альцгеймера. Кроме того, гранат способствует профилактике многих возрастных заболеваний, включая онкологию, и защищает печень от воздействия токсинов. Он также полезен для профилактики остеопороза и поддержания иммунитета, а также помогает с бессонницей.

Однако стоит учитывать, что есть определенные противопоказания к употреблению этого восточного фрукта. Например, его не рекомендуется употреблять при наличии аллергии или индивидуальной непереносимости. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта рекомендуется пить сок граната только сильно разбавленным теплой водой, а в некоторых случаях — употреблять его только во время еды.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бесаев Роман
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