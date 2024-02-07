Простуда, кашель, насморк: секрет от врачей-эпидемиологов как избежать заражения

Эпидемиолог Ненастина призвала россиян правильно мыть руки, чтобы не подхватить ОРВИ

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Эпидемиолог Ольга Ненастина поделилась советами о правильной процедуре мытья рук, направленной на защиту от инфекций.

Фото: wikimedia. org by Аимаина хикари is licensed under public domain

Ольга Ненастина подчеркнула важность использования мыла и проведения процедуры не менее 20 секунд для эффективной борьбы с микробами, что позволяет эффективно уничтожить множество вредоносных бактерий. Также эксперт рекомендует особое внимание уделять промыванию между пальцами и запястьями.

Необходимо отметить, что использование мыла не может быть заменено антисептиком, поэтому важно следовать указаниям врачей и использовать дополнительные средства для обработки кожи с целью максимальной защиты от возможной инфекции. Помните о важности соблюдения гигиены и защите себя и близких от ОРВИ.