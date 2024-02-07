Простуда, кашель, насморк: секрет от врачей-эпидемиологов как избежать заражения

Эпидемиолог Ольга Ненастина поделилась советами о правильной процедуре мытья рук, направленной на защиту от инфекций.
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Ольга Ненастина подчеркнула важность использования мыла и проведения процедуры не менее 20 секунд для эффективной борьбы с микробами, что позволяет эффективно уничтожить множество вредоносных бактерий. Также эксперт рекомендует особое внимание уделять промыванию между пальцами и запястьями.
Необходимо отметить, что использование мыла не может быть заменено антисептиком, поэтому важно следовать указаниям врачей и использовать дополнительные средства для обработки кожи с целью максимальной защиты от возможной инфекции. Помните о важности соблюдения гигиены и защите себя и близких от ОРВИ.
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