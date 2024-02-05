Высокие дозы кофеина опасны для зрения: результат исследование длиной в 4 года

Врачи рассказали, что частое употребление кофе сказывается на зрении

2:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе занимает вершину списка самых популярных напитков во всем мире, привлекая внимание ученых, которые стремятся разгадать его воздействие на здоровье. Ранее отмечалось, что употребление кофе может временно повышать внутриглазное давление, но связь с риском развития заболеваний не устанавливалась.

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Результаты исследований воздействия регулярного употребления кофе на риск глаукомы были противоречивыми, но указывали на возможную зависимость от семейной истории болезни.

Новое исследование уточнило эту теорию, анализируя данные из британского Биобанка, включающие информацию более чем о 120 тысячах людей в возрасте от 39 до 73 лет за период с 2006 по 2010 год. Ученые рассмотрели медицинскую историю участников, проверили генетические предрасположенности к глаукоме и оценили уровень употребления кофеина.

Результаты показали, что для большинства людей кофеин в любом количестве не представляет собой фактор риска для глаукомы. Однако у лиц с генетической предрасположенностью к болезни наблюдалось увеличение внутриглазного давления и развитие глаукомы при употреблении высоких доз кофеина.

Среди людей с генетическим риском, потребляющих более 480 миллиграмм кофеина в день (примерно 4 чашки кофе), внутриглазное давление было выше на 0,35 мм рт. ст. по сравнению с теми, кто употреблял минимальные дозы. При употреблении более 321 миллиграмма кофеина в день риск развития глаукомы в этой группе увеличивался в 4 раза.

Энтони Каваджа из Университетского колледжа Лондона подчеркнул, что связь между кофеином и глаукомой существует только для тех, у кого высокий генетический риск и уровень употребления кофеина наивысший. Это исследование предостерегает о возможной выгоде для людей с высоким генетическим риском, снижая потребление кофеина в своем образе жизни.