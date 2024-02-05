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Это главные признаки того, что вам пора менять пломбу: рекомендация врача-стоматолога

Стоматолог Маслова рассказала, что если появляется воспаление, то пора менять пломбу

1:15
Здоровье

Стоматологические специалисты рекомендуют уделять особое внимание состоянию зубных пломб, поскольку со временем они могут потребовать замены. Об этом сообщила стоматолог-терапевт Кристина Маслова. Она пояснила, как определить, когда необходимо провести замену пломбы.

Стоматолог Маслова рассказала, что если появляется воспаление, то пора менять пломбу
Фото: openverse by Mike Burns is licensed under CC BY-SA 2.0

По словам эксперта, существует несколько признаков, указывающих на необходимость ремонта. Если пища начинает задерживаться в области пломбы, появляется воспаление и кровотечение десен, рекомендуется обратиться к врачу. Также важно обратить внимание на внешний вид пломбы: она должна быть гладкой и не отличаться по цвету от соседних зубов. С использованием зеркала и фонарика можно оценить состояние материала, обращая внимание на его края.

Процедура замены пломбы является относительно простой и выполняется стоматологом. Устаревший материал удаляется, затем наносится новая пломба, соответствующая всем параметрам здорового зуба.

Важно избегать задержки в замене поврежденной пломбы, так как ее деградированное состояние может привести к нежелательным последствиям. Например, под пломбой может развиться кариес, или могут возникнуть проблемы с височно-нижнечелюстным суставом, подчеркнула доктор Маслова.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Фомина Анастасия
Заведующая стоматологическим отделением на Таганке
Специалист Задирова Надежда
Ведущий специалист
Специалист Газарян Марина
Стоматолог-терапевт, стоматолог-ортопед
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