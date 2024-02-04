Для рака разницы нет: врачи рассказали, чем опасны электронные сигареты

Профессор Титов заявил, что риск рака возрастает от курения любых сигарет

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают электронные сигареты не такими вредными для здоровья. Однако это не так. В День всемирной борьбы с раком эксперты рассказали об их влиянии на организм.

Фото: openverse.org by National Institutes of Health (NIH) is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По словам ведущего научного сотрудника больницы имени Боткина Константина Титова, все виды сигарет причиняют одинаковы вред.

"Любые сигареты, где есть никотин и токсические вещества, любое курение повышает риск появления рака, неважно, каким образом это делается", — подчеркнул он в беседе с Телеканалом "360".

По словам врача-онколога Андрея Пылева, существуют научно доказанные факты о вреде вейпов. Они приводят к онкологии.

В зоне риска больше всего находятся те, кто курит больше 15 лет. Им важно вовремя проходить онкоскрининг и обращаться в поликлинику при появлении симптомов рака легких.

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