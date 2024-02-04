Для рака разницы нет: врачи рассказали, чем опасны электронные сигареты

Многие считают электронные сигареты не такими вредными для здоровья. Однако это не так. В День всемирной борьбы с раком эксперты рассказали об их влиянии на организм.
По словам ведущего научного сотрудника больницы имени Боткина Константина Титова, все виды сигарет причиняют одинаковы вред.
"Любые сигареты, где есть никотин и токсические вещества, любое курение повышает риск появления рака, неважно, каким образом это делается", — подчеркнул он в беседе с Телеканалом "360".
По словам врача-онколога Андрея Пылева, существуют научно доказанные факты о вреде вейпов. Они приводят к онкологии.
В зоне риска больше всего находятся те, кто курит больше 15 лет. Им важно вовремя проходить онкоскрининг и обращаться в поликлинику при появлении симптомов рака легких.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.