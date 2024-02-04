Супруг или супруга увеличивают ваш риск заболевания сердца: исследование ученых Китая

Китайские врачи заявили, что болезни сердца у одного супруга удваивают их риск у второго

1:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недавнее исследование китайских врачей охватило более 5 тысяч гетеросексуальных пар, где возраст одного из партнеров превышал 45 лет. Участники предоставили данные о своих заболеваниях и факторах, воздействующих на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. К таким факторам относились масса тела, курение, артериальное давление, физическая активность, употребление алкоголя и социально-экономические условия.

Фото: openverse.org by Wan Leonard is licensed under CC BY 2.0.

Целью исследования было определить частоту инфарктов, инсультов и необходимость хирургического вмешательства для лечения ишемической болезни сердца у участников.

Авторы выявили, что риск сердечно-сосудистых заболеваний у человека связан с состоянием здоровья и образом жизни его супруга или супруги. Помимо общих факторов образа жизни и социально-экономических условий, стресс, связанный с уходом за больным супругом, также оказывает влияние на этот риск, утверждает Чи Вонг из Центра исследования здоровья сердца в Пекине, соавтор исследования.

Ученые подчеркнули, что ранее было известно, что риск сердечно-сосудистых заболеваний выше у тех, кто заботится о супруге после инсульта. Новые данные показывают, что у мужчин, чьи жены сталкиваются с серьезными проблемами с сердцем и сосудами, риск аналогичных заболеваний составляет 28%, в то время как у тех, чьи жены не страдают от них, этот показатель составляет 12%. Особенно высок риск у мужчин, чьи жены перенесли инсульт, курят и страдают ожирением.

Точно так же, у женщин риск сердечно-сосудистых заболеваний составляет 21% и 9%, в зависимости от того, страдает ли их муж от подобных заболеваний.