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Никакой пользы от поливитаминов нет: эффект приходит из-за самовнушения

Ученые США заявили, что польза поливитаминов заключается лишь в позитивности тех, кто их принимает

2:00
Здоровье

Многие утверждают, что испытывают улучшение самочувствия при приеме биоактивных добавок, таких как поливитамины и минералы. Однако новое исследование предостерегает от приписывания этим добавкам несуществующих эффектов. Для оценки пользы от витаминов и минералов ученые проанализировали данные 21 тысячи человек, собранные в рамках обширного опроса в США в 2012 году. Из них около 5 тысяч регулярно употребляли поливитамины.

Ученые США заявили, что польза поливитаминов заключается лишь в позитивности тех, кто их принимает
Фото: openverse by by Крисморозова is licensed under is licensed under CC BY-SA 4.0.

Участники отвечали на вопросы о своих привычках и конкретных проблемах со здоровьем. Ученые анализировали наличие у них 10 хронических болезней, таких как сахарный диабет, гипертония, астма, и 19 проблем за год до опроса.

Кроме того, участников спрашивали о собственной оценке своего здоровья. В среднем те, кто принимал поливитамины, оценивали свое здоровье на 30% выше, чем те, кто этого не делал. Однако при сравнении реального здоровья обеих групп ученые не выявили значительной разницы.

Исследователи отмечают, что данное исследование не подтверждает факта улучшения субъективной оценки здоровья при приеме поливитаминов и минералов. Они подчеркивают, что такая самооценка может быть ненадежной. Тем не менее, отсутствие разницы в реальном состоянии здоровья склоняет к мнению о том, что пользы от витаминных добавок, вероятно, не так значительны.

Авторы исследования предполагают, что люди, регулярно принимающие витамины и минералы, могут приписывать им лечебные свойства, не подтвержденные научными данными. Кроме того, участники исследования в целом могли иметь более позитивное отношение к своему здоровью по неизвестным причинам.

Результаты этого исследования соотносятся с предыдущими научными данными, подтверждая, что прием поливитаминов не снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и оставляет вопросы относительно их влияния на когнитивные способности.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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