Никакой пользы от поливитаминов нет: эффект приходит из-за самовнушения

Многие утверждают, что испытывают улучшение самочувствия при приеме биоактивных добавок, таких как поливитамины и минералы. Однако новое исследование предостерегает от приписывания этим добавкам несуществующих эффектов. Для оценки пользы от витаминов и минералов ученые проанализировали данные 21 тысячи человек, собранные в рамках обширного опроса в США в 2012 году. Из них около 5 тысяч регулярно употребляли поливитамины.

