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Кого ждет "цифровое старение" кожи?

Дерматолог Коршикова рассказала, что существует "цифровое старение" кожи

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Здоровье

Современные люди проводят значительное количество времени за гаджетами и перед мониторами. Об этом предупреждает врач-дерматолог и косметолог Вероника Коршикова.

Дерматолог Коршикова рассказала, что существует "цифровое старение" кожи
Фото: Нейросеть Шедеврум

Электронные устройства излучают синий свет или HEV-излучение, высокочастотный и высокоэнергетический свет видимого спектра с диапазоном от 400 до 500 нм. Этот вид света проникает глубже в кожу по сравнению с UVA- и UVB-лучами, что способствует ускоренному старению кожи.

Важно отметить, что синий свет также может вызывать пигментацию кожи, особенно у людей с легким или смуглым оттенком кожи, которые оказываются более чувствительными к этому воздействию.

Некоторые эксперты уже ввели понятие "цифрового старения", связывая его с чрезмерным использованием смартфонов, компьютеров и телевизоров. Однако полный механизм этого процесса пока не полностью изучен.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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