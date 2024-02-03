Кого ждет "цифровое старение" кожи?

Дерматолог Коршикова рассказала, что существует "цифровое старение" кожи

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современные люди проводят значительное количество времени за гаджетами и перед мониторами. Об этом предупреждает врач-дерматолог и косметолог Вероника Коршикова.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Электронные устройства излучают синий свет или HEV-излучение, высокочастотный и высокоэнергетический свет видимого спектра с диапазоном от 400 до 500 нм. Этот вид света проникает глубже в кожу по сравнению с UVA- и UVB-лучами, что способствует ускоренному старению кожи.

Важно отметить, что синий свет также может вызывать пигментацию кожи, особенно у людей с легким или смуглым оттенком кожи, которые оказываются более чувствительными к этому воздействию.

Некоторые эксперты уже ввели понятие "цифрового старения", связывая его с чрезмерным использованием смартфонов, компьютеров и телевизоров. Однако полный механизм этого процесса пока не полностью изучен.