21-летний парень скрывал симптомы от мамы и умер от рака за несколько дней

Mirror рассказала о 21-летнем парне, умершем за несколько дней от рака

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Молодой шотландец умер спустя несколько дней после того, как ему диагностировали рак. Его трагическую историю рассказала The Mirror в четверг.

Фото: FB Паолы Грин

Некоторое время 21-летний Джеральд Грин страдал от болей в спине. Их причиной он считал неудобную кровать и никому не говорил об этом. 19 января у юноши открылась рвота, начался кашель с кровью, и мать отвезла его в больницу, невзирая на возражения.

Медики обнаружили у Джеральда тяжёлую анемию и положили на операцию по дренированию почки, во время которой он пережил клиническую смерть. Его вытащили с того света, но к тому времени было ясно — парень не жилец: у него неизлечимая форма рака. 30 января пациента перевели в хоспис и там через несколько часов он умер.

Опустошённые горем близкие трагически погибшего британца призывают всех ни в коем случае не игнорировать никаких изменений в своём организме. Если бы Джеральд не скрывал от родителей тревожные симптомы, ему бы успели помочь, уверена его двоюродная сестра Эйли Колкухун.

"Поэтому мы призываем всех, у кого есть какие-либо симптомы, подобные тем, что были у него, немедленно пройти обследование, пока не стало слишком поздно", — говорит она.

"Джеральд был самым младшим в семье и единственным сыном Паулы и Джерри. Он был забавным, нахальным парнем. У него была вся жизнь впереди, но он не знал, что происходит, до прошлой недели. Это просто невероятно грустно", — плачет Эйли.