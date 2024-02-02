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21-летний парень скрывал симптомы от мамы и умер от рака за несколько дней

Mirror рассказала о 21-летнем парне, умершем за несколько дней от рака

1:32
Здоровье

Молодой шотландец умер спустя несколько дней после того, как ему диагностировали рак. Его трагическую историю рассказала The Mirror в четверг.

Mirror рассказала о 21-летнем парне, умершем за несколько дней от рака
Фото: FB Паолы Грин

Некоторое время 21-летний Джеральд Грин страдал от болей в спине. Их причиной он считал неудобную кровать и никому не говорил об этом. 19 января у юноши открылась рвота, начался кашель с кровью, и мать отвезла его в больницу, невзирая на возражения.

Медики обнаружили у Джеральда тяжёлую анемию и положили на операцию по дренированию почки, во время которой он пережил клиническую смерть. Его вытащили с того света, но к тому времени было ясно — парень не жилец: у него неизлечимая форма рака. 30 января пациента перевели в хоспис и там через несколько часов он умер.

Опустошённые горем близкие трагически погибшего британца призывают всех ни в коем случае не игнорировать никаких изменений в своём организме. Если бы Джеральд не скрывал от родителей тревожные симптомы, ему бы успели помочь, уверена его двоюродная сестра Эйли Колкухун.

"Поэтому мы призываем всех, у кого есть какие-либо симптомы, подобные тем, что были у него, немедленно пройти обследование, пока не стало слишком поздно", — говорит она.

"Джеральд был самым младшим в семье и единственным сыном Паулы и Джерри. Он был забавным, нахальным парнем. У него была вся жизнь впереди, но он не знал, что происходит, до прошлой недели. Это просто невероятно грустно", — плачет Эйли.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
Специалист Сторожев Константин
Челюстно-лицевой хирург, имплантолог
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
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