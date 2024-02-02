Безопасная и не менее эффективная замена энергетикам!

Гастроэнтеролог Абанина назвала чайный гриб прекрасной альтернативой энергетикам

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Безопасной и полезной заменой для традиционных энергетических напитков может стать чайный гриб, сообщила врач-гастроэнтеролог Ольга Абанина.

Фото: openverse.org by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Этот напиток создается путем сочетания бактерий и дрожжей, традиционно применяемых для приготовления тонизирующих напитков, пояснила эксперт. Питье чайного гриба не только утоляет жажду, но также способствует поддержанию общего тонуса организма.

Однако врач предупреждает, что употребление чайного гриба следует ограничить при острых состояниях, воспалительных процессах и обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта.