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Безопасная и не менее эффективная замена энергетикам!

Гастроэнтеролог Абанина назвала чайный гриб прекрасной альтернативой энергетикам

0:36
Здоровье

Безопасной и полезной заменой для традиционных энергетических напитков может стать чайный гриб, сообщила врач-гастроэнтеролог Ольга Абанина.

Гастроэнтеролог Абанина назвала чайный гриб прекрасной альтернативой энергетикам
Фото: openverse.org by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

Этот напиток создается путем сочетания бактерий и дрожжей, традиционно применяемых для приготовления тонизирующих напитков, пояснила эксперт. Питье чайного гриба не только утоляет жажду, но также способствует поддержанию общего тонуса организма.

Однако врач предупреждает, что употребление чайного гриба следует ограничить при острых состояниях, воспалительных процессах и обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Бучина Екатерина
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Специалист Горбунова София
Специализируется на диагностике и лечении всех видов заболеваний сердечно-сосудистой патологии у детей, владеет методами функциональной диагностики для исследования сердечно-сосудистой системы
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