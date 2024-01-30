Простатит, цистит и уретрит: и это далеко не все, что принесет вам подогрев сидений

Использование системы подогрева сидений в автомобиле может представлять серьезные риски для здоровья, если не соблюдаются определенные меры предосторожности, сообщил акушер-гинеколог Алмаз Хафизов.
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Эксперт подчеркнул, что продолжительное воздействие тепла в области таза может быть опасным как для мужчин, так и для женщин. Особенно внимательными должны быть люди, у которых уже диагностированы воспалительные заболевания, такие как простатит, цистит или уретрит. Тепловое воздействие может спровоцировать усиление симптомов и переход заболевания в острую стадию.
Эксперт советует использовать систему подогрева исключительно для предотвращения посадки на холодную поверхность, после чего рекомендуется выключить ее, чтобы избежать возможных негативных последствий для здоровья.
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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