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Простатит, цистит и уретрит: и это далеко не все, что принесет вам подогрев сидений

Гинеколог Хафизов заявил, что подогрев сидений в автомобиле может спровоцировать цистит и простатит

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Здоровье

Использование системы подогрева сидений в автомобиле может представлять серьезные риски для здоровья, если не соблюдаются определенные меры предосторожности, сообщил акушер-гинеколог Алмаз Хафизов.

Гинеколог Хафизов заявил, что подогрев сидений в автомобиле может спровоцировать цистит и простатит
Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Эксперт подчеркнул, что продолжительное воздействие тепла в области таза может быть опасным как для мужчин, так и для женщин. Особенно внимательными должны быть люди, у которых уже диагностированы воспалительные заболевания, такие как простатит, цистит или уретрит. Тепловое воздействие может спровоцировать усиление симптомов и переход заболевания в острую стадию.

Эксперт советует использовать систему подогрева исключительно для предотвращения посадки на холодную поверхность, после чего рекомендуется выключить ее, чтобы избежать возможных негативных последствий для здоровья.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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