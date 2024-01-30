Простатит, цистит и уретрит: и это далеко не все, что принесет вам подогрев сидений

Гинеколог Хафизов заявил, что подогрев сидений в автомобиле может спровоцировать цистит и простатит

0:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Использование системы подогрева сидений в автомобиле может представлять серьезные риски для здоровья, если не соблюдаются определенные меры предосторожности, сообщил акушер-гинеколог Алмаз Хафизов.

Фото: openverse by Lucinho Photography is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Эксперт подчеркнул, что продолжительное воздействие тепла в области таза может быть опасным как для мужчин, так и для женщин. Особенно внимательными должны быть люди, у которых уже диагностированы воспалительные заболевания, такие как простатит, цистит или уретрит. Тепловое воздействие может спровоцировать усиление симптомов и переход заболевания в острую стадию.

Эксперт советует использовать систему подогрева исключительно для предотвращения посадки на холодную поверхность, после чего рекомендуется выключить ее, чтобы избежать возможных негативных последствий для здоровья.