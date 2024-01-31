Зухра Павлова об инсулиновом индексе: почему кефир может спровоцировать диабет и ожирение

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила о потенциальных негативных последствиях регулярного употребления кефира, ряженки и простокваши перед сном для здоровья.
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Отмечается, что постоянное употребление указанных продуктов может увеличить риск развития диабета и ожирения. Согласно заявлению специалиста, кефир, ряженка и простокваша обладают высоким инсулиновым индексом, что может нарушить обмен веществ.
Павлова также подчеркнула, что это может спровоцировать накопление жировой ткани, что лишь усилит текущий "век эпидемии ожирения".
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