Зухра Павлова об инсулиновом индексе: почему кефир может спровоцировать диабет и ожирение

Эндокринолог Павлова: употребление кефира на ночь ведет к диабету и ожирению

0:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила о потенциальных негативных последствиях регулярного употребления кефира, ряженки и простокваши перед сном для здоровья.

Фото: Openverse by jules:stonesoup is licensed under CC BY 2.0.

Отмечается, что постоянное употребление указанных продуктов может увеличить риск развития диабета и ожирения. Согласно заявлению специалиста, кефир, ряженка и простокваша обладают высоким инсулиновым индексом, что может нарушить обмен веществ.

Павлова также подчеркнула, что это может спровоцировать накопление жировой ткани, что лишь усилит текущий "век эпидемии ожирения".