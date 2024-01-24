Когда вызывать скорую: три основные причины падения давления

Кардиолог Бокерия предупредила, что после еды может упасть давление

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Резкое падение артериального давления требует неотложной медицинской помощи, если произошло без видимых причин, сообщила кардиолог, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Бокерия.

Фото: Shutterstock by Alexander Raths

В своём телеграм-канале она назвала три самые распространённые причины падения давления, когда это, как правило, ничем не опасно.

1. Ортостатическая гипотензия — при смене положения тела

Случается при резком вставании из положения сидя или лёжа, характерна для пожилых людей или молодых субтильных особ. Может проявляться при приёме некоторых лекарств.

2. Постпрандиальная гипотензия — после еды

Давление снижается через 1-2 часа после еды у пожилых, особенно тех, у кого оно обычно повышено.

3. Нейрогенная гипотензия

После долгого стояния. Присуща детям и подросткам, у которых ещё недостаточно развита связь между сердцем и мозгом.

Если вы сталкиваетесь с одной из этих гипотензий, и она не связана с приёмом лекарств, то:

вставайте помедленнее,

не объедайтесь,

старайтесь больше двигаться,

при венозной недостаточности носите контрастное бельё,

самое главное: контрастный душ для тренировки сосудов.

Если давление упало без видимых причин и это сопровождается дискомфортом, либо на фоне инфекции, аллергической реакции или болезни сердца — без промедления вызывайте скорую.