Гематолог рассказала, какую опасность несёт в себе избыточный приём витаминов

Гематолог Мисюрина: чрезмерное употребление витаминов может привести к быстрому развитию опухолей

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гематолог Елена Мисюрина рассказала, чем грозит употребление слишком большого количества витаминов.

Фото: yavtope.ru

"Использование разных витаминов может привести к более скорому развитию и увеличению опухолевого процесса", — сказала Мисюрина в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Перед тем, как начинать принимать те или иные витамины, нужно сначала выяснить, каково их содержание в организме, отметила врач. Витамины не следует покупать по своему желанию, назначать их должен врач, добавила Мисюрина.

Если человек будет принимать чересчур много витаминов, у него могут быть аллергические проявления — высыпания на коже, чесотка, он может часто чихать и т. д. Поэтому приём таких препаратов должен быть ограниченным, заключила гематолог.