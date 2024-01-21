Кожа вернет себе молодость, если перестроить свой пищевой рацион на такой

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Ник Диллер раскрыл список продуктов, способных эффективно помочь в сохранении молодости кожи. В первую очередь, специалист рекомендует включить в свой рацион пищу, богатую жирными кислотами, такую как рыба, особенно лосось, грецкие орехи и устрицы.

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"Эти продукты помогают сохранять коллаген и успешно справляются с воспалениями. Для борьбы с морщинами также важны продукты, содержащие витамин С, такие как перец, цитрусовые, клубника и брокколи", — поделился специалист.

Кроме того, в рационе следует включить арбузы, помидоры, папайю и грейпфруты, так как их питательные вещества способствуют разглаживанию кожи и поддержанию ее упругости. Также полезными будут кабачки, шпинат, семена подсолнечника, авокадо, темный шоколад, виноград и кофе.