Этот безобидный недуг является прямым симптомом рака: обязательно проверьте

Онколог Исаев-Апостолов назвал изжогу симптомом рака

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Периодическое появление изжоги после приема пищи иногда может свидетельствовать о возможном развитии рака пищевода, как утверждает онколог Андрей Исаев-Апостолов.

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Этот специалист по онкологии объяснил, что чаще всего причинами возникновения рака пищевода являются курение и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). ГЭРБ развивается, когда кислотное содержимое желудка попадает в пищевод, вызывая воспаление тканей. Одним из ее симптомов является изжога. Если игнорировать ГЭРБ в течение продолжительного времени, это может привести к изменениям в клетках пищевода, что создает предпосылки для развития предракового состояния. Кроме того, лишний вес, употребление горячих напитков и химическое воздействие также могут способствовать этому виду онкологического заболевания.

Специалист также отнес к другим признакам рака пищевода внезапную потерю веса, рвоту, ощущение кома в горле, частые затруднения при глотании, боли в грудной клетке или спине, а также проблемы со стулом.