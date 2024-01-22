Этот безобидный недуг является прямым симптомом рака: обязательно проверьте

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Онколог Исаев-Апостолов назвал изжогу симптомом рака

1:05
Здоровье

Периодическое появление изжоги после приема пищи иногда может свидетельствовать о возможном развитии рака пищевода, как утверждает онколог Андрей Исаев-Апостолов.

Онколог Исаев-Апостолов назвал изжогу симптомом рака
Фото: openverse by winnifredxoxo is licensed under CC BY 2.0

Этот специалист по онкологии объяснил, что чаще всего причинами возникновения рака пищевода являются курение и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). ГЭРБ развивается, когда кислотное содержимое желудка попадает в пищевод, вызывая воспаление тканей. Одним из ее симптомов является изжога. Если игнорировать ГЭРБ в течение продолжительного времени, это может привести к изменениям в клетках пищевода, что создает предпосылки для развития предракового состояния. Кроме того, лишний вес, употребление горячих напитков и химическое воздействие также могут способствовать этому виду онкологического заболевания.

Специалист также отнес к другим признакам рака пищевода внезапную потерю веса, рвоту, ощущение кома в горле, частые затруднения при глотании, боли в грудной клетке или спине, а также проблемы со стулом.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Специалист Барсегян Севак
Специалист в области челюстно-лицевой и пластической хирургии, хирургической и ортопедической стоматологии.
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