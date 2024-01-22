Периодическое появление изжоги после приема пищи иногда может свидетельствовать о возможном развитии рака пищевода, как утверждает онколог Андрей Исаев-Апостолов.
Этот специалист по онкологии объяснил, что чаще всего причинами возникновения рака пищевода являются курение и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). ГЭРБ развивается, когда кислотное содержимое желудка попадает в пищевод, вызывая воспаление тканей. Одним из ее симптомов является изжога. Если игнорировать ГЭРБ в течение продолжительного времени, это может привести к изменениям в клетках пищевода, что создает предпосылки для развития предракового состояния. Кроме того, лишний вес, употребление горячих напитков и химическое воздействие также могут способствовать этому виду онкологического заболевания.
Специалист также отнес к другим признакам рака пищевода внезапную потерю веса, рвоту, ощущение кома в горле, частые затруднения при глотании, боли в грудной клетке или спине, а также проблемы со стулом.
Простая добавка к почве способствует её обеззараживанию.