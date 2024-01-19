Некоторых жителей России предостерегли о возможной опасности образования кист в почках

Уролог Фирсова: образование кист в почках могут спровоцировать ожирение и травмы

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уролог-онколог Дарья Фирсова предупредила о потенциальной опасности образования кист в почках, отметив, что эти кисты могут долгое время проявляться незаметно. В беседе с "Вечерней Москвой" она выделила факторы, которые могут увеличить риск их формирования.

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Фирсова пояснила, что киста в почках образуется, когда каналец нефрона увеличивается и наполняется жидкостью. Она предупредила о возможности стимулирования появления кист малоподвижным образом жизни, ожирением, травмами спины и почек, а также воспалительными заболеваниями. Врач подчеркнула, что консервативное лечение, диеты и изменение образа жизни не оказывают влияния на появление и рост кист в почках. Она выделила нормализацию массы тела и уровня глюкозы в крови как рекомендации.

Фирсова отметила, что лапароскопическая резекция является методом избавления от кист в почках. Операция рекомендуется при подозрении на новообразования, вызывающие сомнения у врача, при кистах больших размеров и при сдавливании окружающих структур.