Уролог-онколог Дарья Фирсова предупредила о потенциальной опасности образования кист в почках, отметив, что эти кисты могут долгое время проявляться незаметно. В беседе с "Вечерней Москвой" она выделила факторы, которые могут увеличить риск их формирования.
Фирсова пояснила, что киста в почках образуется, когда каналец нефрона увеличивается и наполняется жидкостью. Она предупредила о возможности стимулирования появления кист малоподвижным образом жизни, ожирением, травмами спины и почек, а также воспалительными заболеваниями. Врач подчеркнула, что консервативное лечение, диеты и изменение образа жизни не оказывают влияния на появление и рост кист в почках. Она выделила нормализацию массы тела и уровня глюкозы в крови как рекомендации.
Фирсова отметила, что лапароскопическая резекция является методом избавления от кист в почках. Операция рекомендуется при подозрении на новообразования, вызывающие сомнения у врача, при кистах больших размеров и при сдавливании окружающих структур.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.