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Гастроэнтеролог рассказала, каков срок хранения любых салатов

Гастроэнтеролог Погосян: салаты с заправкой можно хранить не больше 12 часов

0:58
Здоровье

Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Погосян рассказала о сроках хранения салатов в холодильнике.

Гастроэнтеролог Погосян: салаты с заправкой можно хранить не больше 12 часов
Фото: wikimedia.org by Mariuszjbie is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По словам врача, без заправки любые салаты хранятся в холодильнике не больше 18 часов, а заправленные чем угодно — маслом, майонезом и т. д., — не более 12 часов.

Гастроэнтеролог отметила, что это правило касается салатов с любой заправкой и приготовленных из любых ингредиентов.

"Связано это с тем, что мы смешиваем разные по своим химическим свойствам продукты, с разными механизмами термической обработки, а также разным микробным составом, что зачастую может увеличить размножение опасных бактерий в них", — объяснила Погосян, слова которой приводит Газета.Ru.

Если съесть просроченный салат, велик риск оказаться в инфекционной больнице с кишечной инфекцией или отравлением, подчеркнула врач.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Соколова Светлана
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
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Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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