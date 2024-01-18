Гастроэнтеролог рассказала, каков срок хранения любых салатов

Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Погосян рассказала о сроках хранения салатов в холодильнике.
По словам врача, без заправки любые салаты хранятся в холодильнике не больше 18 часов, а заправленные чем угодно — маслом, майонезом и т. д., — не более 12 часов.
Гастроэнтеролог отметила, что это правило касается салатов с любой заправкой и приготовленных из любых ингредиентов.
"Связано это с тем, что мы смешиваем разные по своим химическим свойствам продукты, с разными механизмами термической обработки, а также разным микробным составом, что зачастую может увеличить размножение опасных бактерий в них", — объяснила Погосян, слова которой приводит Газета.Ru.
Если съесть просроченный салат, велик риск оказаться в инфекционной больнице с кишечной инфекцией или отравлением, подчеркнула врач.
Если провести процедуру замачивания семян в перекиси водорода, растения вырастут крепкими и устойчивыми в болезням.