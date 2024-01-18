Гастроэнтеролог рассказала, каков срок хранения любых салатов

Гастроэнтеролог Погосян: салаты с заправкой можно хранить не больше 12 часов

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Погосян рассказала о сроках хранения салатов в холодильнике.

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По словам врача, без заправки любые салаты хранятся в холодильнике не больше 18 часов, а заправленные чем угодно — маслом, майонезом и т. д., — не более 12 часов.

Гастроэнтеролог отметила, что это правило касается салатов с любой заправкой и приготовленных из любых ингредиентов.

"Связано это с тем, что мы смешиваем разные по своим химическим свойствам продукты, с разными механизмами термической обработки, а также разным микробным составом, что зачастую может увеличить размножение опасных бактерий в них", — объяснила Погосян, слова которой приводит Газета.Ru.

Если съесть просроченный салат, велик риск оказаться в инфекционной больнице с кишечной инфекцией или отравлением, подчеркнула врач.