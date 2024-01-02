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"Оливье" и "Селедка под шубой": как долго можно их хранить в холодильнике

1:58
Еда

Обеденный стол в новогоднюю ночь необъятен без разнообразных салатов, и каждый человек стремится подготовить настоящий кулинарный праздник. В странах СНГ популярны такие традиционные блюда, как «Оливье», «Селедка под шубой», а также салаты с кальмарами, крабовыми палочками и прочие, которые готовят в огромных порциях.

"Оливье" и "Селедка под шубой": как долго можно их хранить в холодильнике
Фото: Own work by Alex Ex is licensed under GNU Free Documentation License

Очевидно, что все эти кулинарные шедевры не расходуются за один вечер и остаются на следующий день. Этот факт порождает вопрос о том, сколько времени можно безопасно хранить новогодние салаты и употреблять их, не нанося вреда своему здоровью. Сколько дней проходит, прежде чем вкусные овощи превратятся в потенциальный "яд"?

Срок хранения салатов зависит от наличия в них соуса. Без добавленного соуса салаты из сырых овощей или с яйцами могут быть сохранены в течение 18 часов, тогда как заправленные салаты такого типа хранятся лишь 12 часов. Салаты из сырых и консервированных овощей сохраняют свежесть 18 или 6 часов соответственно, в зависимости от наличия соуса. Салаты с маринованными, солеными или квашенными овощами следует употребить в течение 36 часов. Винегрет и другие салаты из вареных овощей без соусов следует съесть за 18 часов, в то время как заправленные салаты из этой категории хранятся лишь 12 часов. Блюда из вареных, тушеных или жареных овощей также следует употребить за 18 или 12 часов соответственно.

Таким образом, даже любимые всеми блюда, такие как «Оливье» и «Селедка под шубой», следует употребить в течение 1 января и не позже, чтобы сохранить их свежесть и безопасность.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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