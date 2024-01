"Оливье" и "Селедка под шубой": как долго можно их хранить в холодильнике

Your browser does not support the audio element.

Обеденный стол в новогоднюю ночь необъятен без разнообразных салатов, и каждый человек стремится подготовить настоящий кулинарный праздник. В странах СНГ популярны такие традиционные блюда, как «Оливье», «Селедка под шубой», а также салаты с кальмарами, крабовыми палочками и прочие, которые готовят в огромных порциях.

Фото: Own work by Alex Ex is licensed under GNU Free Documentation License