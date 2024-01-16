Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Во Владивостоке продолжается развитие общественного транспорта
Не есть после шести, пить много воды, заниматься спортом: популярные мифы о похудении
Жителям Санкт-Петербурга назвали условия и места сдачи хвойных деревьев
Врач Бурдакова рассказала о распространении аутоиммунных заболеваний у женщин
Демограф Чесноков обратил внимание Совбеза РФ на опасность стерилизации женщин
Эксперты рассказали, что происходит с непроданными автомобилями в дилерских центрах
Пеппероната с курицей — находка для тех, кто ищет разнообразия в меню
Физиолог Идова: кратковременный стресс оказывает положительное влияние на иммунитет
Ох, какая хитрость опытных хозяек: перед жаркой надо просто бросить немного этого средства на сковороду
Психолог объяснил, почему некоторые забывают своё детство

Психолог Самбурский: воспоминаний детства может не быть из-за травмы или выборочности

1:10
Здоровье

Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной" Станислав Самбурский рассказал, почему человек может не помнить своего детства.

Психолог Самбурский: воспоминаний детства может не быть из-за травмы или выборочности
Фото: openverse by abardwell is licensed under CC BY-SA 2.0

Психолог считает, что детство может не отпечататься в памяти из-за травмы, а явление это называется психогенной амнезией.

"Если человек пережил в детстве какие-то негативные или травматические события, такие как физическое или эмоциональное насилие, издевательства, утрата близких, то он может подсознательно вытеснять эти воспоминания из своей памяти, чтобы защитить себя от боли и страдания", — сказал Самбурский.

Забывание прошлого в данном случае может быть полным или частичным, и носить как долговременный, так и краткосрочный характер, пишет Газета.Ru.

Стирая из памяти отдельные моменты или периоды, включается механизм психологической защиты, которая помогает человеку восстановиться и нормально жить дальше, объяснил эксперт.

Также человек может забыть своё детство из-за выборочности. Это происходит в том случае, если он не дорожит своими первыми воспоминаниями, не считает их важными, и гораздо больше сконцентрирован на настоящем и будущем, добавил Самбурский.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Литвинов Александр
Занимается индивидуальной психоаналитически-ориентированной (психодинамической) психотерапией, психоэндокринологией, диагностикой и лечением тревожно-фобических расстройств, обсессивно-компульсивного расстройства, реакцией на тяжелый стресс, нарушения адаптации, соматоформных расстройств, соматизированных расстройств, социальных фобий, панических, тревожных и депрессивных расстройств.
Специалист Шипилова Мария
Занимается приемом пациентов и психологическими консультациями.
Специалист Зень Анастасия
Проводит выявление психологических нарушений, психокоррекцию нежелательного поведения; планирование индивидуально- коррекционных программ; клинико-психологическую диагностику и нейропсихологическую коррекцию детей раннего и дошкольного возраста РАС, ЗПРР, УО, ОВЗ.
Популярное
Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь

У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.

Простое средство спасти днище железной бочки от ржавчины: не надо красить ее и придумывать всякую чушь
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
Они не будут больше жить и размножаться: 3 растения, от которых убегут муравьи с садового участка к соседям
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
Эта капуста вырастает весом 8 кг: садоводы назвали уникальный сорт, который не боится болезней, растёт в жару и холод
Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев Вашингтон намерен поставить Приштине "Джавелины" Михаил Плисюк Дроны и тоннели врага оказались причиной тяжелого продвижения ВС РФ в зоне СВО Любовь Степушова
Кошка будет жить до 20 лет и радовать хозяев, если они будут придерживаться этих 5 простых правил
Как отличить искусственные яйца
Стакан кефира и яйца: этот пирог станет любимой вкуснятиной к чаю — гости будут спрашивать рецепт
Стакан кефира и яйца: этот пирог станет любимой вкуснятиной к чаю — гости будут спрашивать рецепт
Последние материалы
Жителям Санкт-Петербурга назвали условия и места сдачи хвойных деревьев
Врач Бурдакова рассказала о распространении аутоиммунных заболеваний у женщин
Демограф Чесноков обратил внимание Совбеза РФ на опасность стерилизации женщин
Эксперты рассказали, что происходит с непроданными автомобилями в дилерских центрах
Пеппероната с курицей — находка для тех, кто ищет разнообразия в меню
Физиолог Идова: кратковременный стресс оказывает положительное влияние на иммунитет
Ох, какая хитрость опытных хозяек: перед жаркой надо просто бросить немного этого средства на сковороду
Рассада будет крепкой, если её подкормить эти дешёвым средством
Инсайдер сообщил о разработке мобильной версии Rust
Можно ли похудеть с помощью хрома — мнение нутрициолога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников