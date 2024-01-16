Психолог объяснил, почему некоторые забывают своё детство

Психолог Самбурский: воспоминаний детства может не быть из-за травмы или выборочности

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Клинический психолог "Клиники доктора Аникиной" Станислав Самбурский рассказал, почему человек может не помнить своего детства.

Фото: openverse by abardwell is licensed under CC BY-SA 2.0

Психолог считает, что детство может не отпечататься в памяти из-за травмы, а явление это называется психогенной амнезией.

"Если человек пережил в детстве какие-то негативные или травматические события, такие как физическое или эмоциональное насилие, издевательства, утрата близких, то он может подсознательно вытеснять эти воспоминания из своей памяти, чтобы защитить себя от боли и страдания", — сказал Самбурский.

Забывание прошлого в данном случае может быть полным или частичным, и носить как долговременный, так и краткосрочный характер, пишет Газета.Ru.

Стирая из памяти отдельные моменты или периоды, включается механизм психологической защиты, которая помогает человеку восстановиться и нормально жить дальше, объяснил эксперт.

Также человек может забыть своё детство из-за выборочности. Это происходит в том случае, если он не дорожит своими первыми воспоминаниями, не считает их важными, и гораздо больше сконцентрирован на настоящем и будущем, добавил Самбурский.