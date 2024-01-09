Актриса Кристина Асмус поделилась в соцсетях тёплыми воспоминаниями о бабушке

Российская актриса Кристина Асмус в своих постах часто делится с подписчиками интимными моментами своей жизни, раскрывая темы, связанные с ее семейными отношениями, особенно с родителями.

Фото: prt scr youtube.com/ОК на связи!

На своей странице Кристина опубликовала семейное фото, на котором поделилась воспоминаниями о каждом члене своей семьи. Она отметила свою роль изгоя в детстве, подчеркивая, что ее единственным источником тепла и любви была бабушка, которой уже нет в живых.

Особенно трогательными стали ее слова о бабушке, которую она называет "путеводной звездой" своей жизни. Актриса рассказала о том, как бабушка работала в скорой помощи и гордилась ролью внучки в сериале "Интерны". Кристина призналась, что ее бабушка была единственным человеком, кто верил в нее с самого начала, создавая особенные воспоминания из ее детства.

Однако в рассказе также присутствует темный период — день утраты бабушки в 2017 году. Она призналась, что с тех пор часто видит бабушку в своих снах и сильно скучает по ней.

"Как я выла, по-моему, слышал весь вагон", — передаёт слова Кристины "Комсомольская Правда".

В заключении Кристина Асмус призвала своих подписчиков чаще навещать своих близких, выражая грусть и сокрушение, с которыми она сталкивается из-за невозможности заполнить пустоту, оставшуюся после утраты бабушки.

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